: 02:00 | Russiagate, ok a rapporto democratici su Fbi: parola ora a Trump - NotizieIN : 02:00 | Russiagate, ok a rapporto democratici su Fbi: parola ora a Trump -

I democratici premono per la pubblicazione del lorosull'Fbi da giorni, da quando è stato pubblicato quello sui repubblicani. Secondo i dem il memo dei repubblicani ha delle carenze nell'accusare l'Fbi e punta solo a screditare l'Agenzia federale per colpire il procuratore speciale per ilRobert Mueller. La Casa Bianca ha assicurato che nel valutare il documento dei dem e decidere se procedere o meno alla sua pubblicazione seguirà gli stessi criteri adottati per ildei Gop.(Di martedì 6 febbraio 2018)