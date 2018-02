RON Video | Almeno pensami | Lucio Dalla gli avrebbe detto “Vai tranquillo”

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 rapito dai The Jackal : Fru pRONto per la conduzione? (video) : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 rapito dai The Jackal. Il co-conduttore del Festival è stato preso sotto ostaggio dal gruppo che vorrebbe rivendicare la presenza sul palco del Teatro Ariston. Gli eroi di Despacito hanno deciso di rapire il conduttore perché stanchi di non essere rappresentati sul palco del Teatro Ariston, che invece ha dato spazio a Gabriel Garko e Belen Rodriguez. Il piano dei The Jackal sembra comunque infallibile. ...

DIODATO E ROY PACI/ Video - ''Adesso'' : canzone con cui la coppia è pRONta a stupire il Festival (Sanremo 2018) : DIODATO e Roy PACI portano il brano ''Adesso'' al Festival di Sanremo 2018. C'è grande attesa per questa coppia ben assortita, pronta a stupire sul palco dell'Ariston: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 09:58:00 GMT)

RON/ Video - "Almeno pensami" : la canzone inedita di Lucio Dalla (Sanremo 2018) : Ron tornerà al Festival di Sanremo 2018 con "Almeno Pensami", il brano inedito scritto dall'amico Lucio Dalla. Nella serata dei duetti si esibirà invece con Alice: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:56:00 GMT)

NOEMI/ Video - "Non smettere mai di cercarmi" : la canzone farà cambiare i pRONostici negativi? (Sanremo 2018) : Con il brano "Non smettere di cercarmi", NOEMI torna per la quinta volta al Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston, l'artista romana duetterà con Paola Turci: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:26:00 GMT)

Cade l'auto in un burRONe : trovata morta giovane ragazza di soli venti anni Video : Un altro terribile incidente stradale [Video] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate italiane, precisamente in provincia di Messina. A perdere la vita in questa tristissima occasione è stata una #ragazza di soli venti anni il cui nome era Chiara Foti Randazzese. La giovane si trovava a bordo della macchina condotta dal fidanzato, di un anno circa più grande di lei. Assieme a loro due c'era anche la sorella della vittima, una ...

Vincenzo Nibali pRONto al debutto nella stagione 2018 Video : #Vincenzo Nibali pronto alla partenza! Il corridore siciliano, che non aveva potuto prendere parte alla corsa argentina Vuelta San Juan a causa di un virus intestinale, debuttera' nella stagione ciclistica 2018 partecipando al Dubai Tour, corsa a tappe degli Emirati Arabi che incomincera' domani, martedì 6 febbraio. La gara si sviluppera' lungo cinque tappe, delle quali quattro sono sostanzialmente adatte ai velocisti, mentre una di esse ...

Video Gol Lazio-Genoa 1-2 : CRONaca e Highlightes Serie A 5-2-2018 : Risultato finale Lazio-Genoa 1-2: Cronaca e Video Gol Pandev, Parolo, Laxalt, 23^ Giornata Serie A 5 Febbraio 2018 Incredibile all’Olimpico di Roma nel posticipo del lunedì sera: il Genoa ha battuto una Lazio meno brillante del solito per 2 a 1 nei minuti finali. Tre punti fondamentali per i liguri che si allontanano dalla zona salvezza, la Lazio perde un’occasione grande per distaccare le sue concorrenti. Primo tempo con zero ...

Israele pRONta ad espellere 35mila migranti africani Video : In #Israele si sta progettando l'espulsione di ben 35mila #migranti, tutti di origine africana. In tal modo, il governo guidato da Benjamin Nethanayu ha intenzione di allontanare, entro fine marzo, i tanti immigrati di origine sudanese ed eritrea che sono entrati clandestinamente nello stesso stato ebraico. Secondo quanto riporta un articolo pubblicato sul sito di 'Euronews', per individuare gli stessi migranti irregolari [Video]saranno ...

Videoproiettore 4K in sconto a 639 euro - dRONe-uovo con videocamera a partire da 17 euro - : ... quindi è possibile utilizzarlo senza necessariamente connetterlo ad altri dispositivi per acquisire contenuti o riprodurre app in streaming, sebbene ce ne sia comunque la possibilità grazie alle ...

Samsung Galaxy A8 è solo un S8 che non ci ha creduto abbastanza? Mettiamoli a confRONto (video) : Abbiamo messo a confronto Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy A8, pensate che siano davvero tanto diversi? Forse sulla carta, ma nella prova sul campo la scelta si è rivelata molto più complicata del previsto, anche se in fin dei conti vi basterà seguire una semplice regola, scoprite quale. L'articolo Samsung Galaxy A8 è solo un S8 che non ci ha creduto abbastanza? Mettiamoli a confronto (video) è stato pubblicato per la prima volta su ...

Video/ VeRONa Roma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Verona Roma (0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. I giallorossi tornano al successo grazie alla rete di Cengiz Under(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Registrazione tRONo classico : Paolo non è andato in studio Video : Dopo lunga attesa il momento tanto decantato in questi giorni è arrivato: Paolo ha scelto. Nella giornata di domenica è stata registrata una nuova puntata del #trono classico di #Uomini e donne, con la quale si pensava che uno dei percorsi più discussi della stagione potesse giungere alla conclusione. Così non è stato. I giorni in villa Come il pubblico sa, al tronista è stata concessa la possibilita' di trascorrere alcuni giorni in una villa ...

Diretta/ Matera Monopoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Strambelli scuote i padRONi di casa : Diretta Matera-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Le due formazioni sono reduci da due pareggi negli ultimi rispettivi impegni.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:40:00 GMT)

C'è posta per te - Salvo - in lacrime - respinto : Silvia sul tRONo? Video : Un'altra emozionante puntata della nuova edizione di C'è posta per te è stata trasmessa ieri sera, in data sabato 3 febbraio 2018, sulla rete di Canale 5 [Video]. La trasmissione condotta da Maria De Filippi riesce a conquistare ed emozionare un numero rilevante di telespettatori i quali, in to agli episodi raccontati, commentano le varie storie sul web annunciando i propri punti di vista in merito. Ciò è accaduto, a gran voce, sulla giovane ...