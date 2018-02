Roma | Polizia di Stato sequestra locale al Pigneto

Calcio : rissa tra ultras prima di Verona-Roma - Polizia arresta 21 tifosi Romanisti (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’attività investigativa della Digos non si è ovviamente conclusa. Già nel corso della stessa nottata, dopo aver esaminato le immagini registrate nel corso degli scontri grazie anche alla preziosa collaborazione del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, si tentava di a

Calcio : rissa tra ultras prima di Verona-Roma - Polizia arresta 21 tifosi Romanisti : Verona, 6 feb. (AdnKronos) - Ventuno tifosi romanisti sono stati arrestati per la rissa scoppiata domenica 4 febbraio, quasi tre ore prima della partita Hellas Verona–Roma, in una strada del quartiere “Stadio”. Gli arrestati, come accertato dal Giudice in sede di convalida degli arresti, erano giunt

Roma : Polizia Locale cacciata da abusivi - per Ugl è inaccettabile : Vigili costretti alla ‘ritirata’ davanti alle proteste degli abusivi Roma- L’Ugl, in una nota, denuncia il grave episodio di ieri. Agenti di Polizia Locale cacciati... L'articolo Roma: Polizia Locale cacciata da abusivi, per Ugl è inaccettabile su Roma Daily News.

Contrasto all’abusivismo commerciale : Yamaha Motor rinnova il supporto alla Polizia di Roma Capitale : E’ appena stato rinnovato il comodato d’uso gratuito delle 13 moto Yamaha XT660R, utilizzate sin dall’estate 2016 dagli agenti del gruppo “Centauri”, appartenenti al gruppo Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale di Roma Capitale. L’utilizzo di queste moto, veloci, manovrabili e soprattutto “in borghese”, ha permesso in questi due anni una intensa attività […] L'articolo Contrasto all’abusivismo commerciale: Yamaha ...

Erdogan a Roma - le cariche della polizia alla manifestazione filocurda : una persona ferita alla testa : Scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Roma. Al termine della manifestazione un gruppo di partecipanti, dietro allo striscione ‘Erdogan boia’, ha cercato di partire con un corteo non autorizzato verso San Pietro. La polizia, in tenuta antisommossa, li ha caricati. L'articolo Erdogan a Roma, le cariche della polizia alla manifestazione filocurda: una ...

Erdogan a Roma - udienza blindata in Vaticano con Papa Francesco. Scontri curdi-polizia a Castel S.Angelo : un ferito : Aveva scatenato la polemica prima ancora di partire. “L’attacco di ieri in Italia, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia. Non c’è differenza tra gli attacchi di un’organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere”, aveva detto Recep Tayyip Erdogan parlando domenica pomeriggio con i giornalisti all’aeroporto Ataturk di Istanbul prima di ...

Trovato un cadavere allo Stadio Flaminio di Roma. La polizia indaga sulle cause del decesso : Notizia shock da Roma: questa mattina, attorno alle 08.30, è stato riTrovato un cadavere all’interno dello Stadio Flaminio, impianto ormai in disuso e che da anni versa in uno stato di totale abbandono (molti senzatetto hanno Trovato riparo). La polizia ha riTrovato un corpo durante un controllo programmato presso la struttura. Le cause del decesso devono ancora essere accertate. La vittima sarebbe un uomo sulla quarantina dello Sri Lanka, ...

Immigrazione clandestina - blitz della Polizia in Toscana e Roma : Numerosi arresti e 240 persone denunciate, è il bilancio della maxi operazione della questura di Pistoia contro l'Immigrazione clandestina. Poche ore fa gli agenti hanno eseguito 24 misure cautelari ...

Roma. Morto in un incidente Gianluca De Santis ispettore di polizia in servizio alla Questura : Tragico sinistro stradale mortale sulla tangenziale Est all’altezza dell’uscita per viale Etiopia, in direzione stadio Olimpico. Si sono scontrate una Ford e una Suzuki. Il centauro Gianluca De Santis, 45 anni, ispettore di polizia in servizio alla Questura di Roma, è…Continua a leggere →

Roma - scippava smartphone e tablet ai passanti : inseguito dalla polizia e arrestato : È finito in manette un cittadino del Gambia di 19 anni che, all'Esquilino, aveva sottratto vari smartphone e tablet ad ignari passanti. Sono stati gli agenti del commissariato di zona, diretto da ...

Roma : Energumeno picchia passanti a Via del Corso. Arrestato dalla Polizia Locale. : Roma- Lunedì sera, alle 21. 15, è stata allertata da alcuni cittadini una pattuglia della Polizia Locale in servizio di presidio a Via del Corso,... L'articolo Roma: Energumeno picchia passanti a Via del Corso. Arrestato dalla Polizia Locale. su Roma Daily News.