Roma. Papa Francesco : proteggere minori sul web : Roma – il Papa su Twitter: impegno di tutti per salvaguardare minori su internet Roma – Questo il messaggio apparso sul profilo Twitter di Papa... L'articolo Roma. Papa Francesco: proteggere minori sul web su Roma Daily News.

Erdogan a Roma tra le proteste vede il Papa e le autorità : È arrivato in Vaticano insieme alla moglie Emine, scortato da un corteo imponente attraverso una Roma blindata per l'occasione il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che oggi è atteso da Papa Francesco per un'udienza che se da un lato è un'occasione storica, dall'altro sollevo una pletora di polemiche, tanto dal mondo della politica quanto dagli attivisti curdi.Con un'operazione militare ancora in corso nel cantone di ...

Erdogan a Roma - l'incontro con Papa Francesco : E' durato 52 minuti l'incontro in Vaticano tra Recep Tayyip Erdogan e Papa Francesco. Erano 59 anni che un capo di Stato turco non si recava nella Santa Sede. Il Pontefice ha regalato a Erdogan un ...

Erdogan a Roma - udienza blindata in Vaticano con Papa Francesco. Scontri curdi-polizia a Castel S.Angelo : un ferito : Aveva scatenato la polemica prima ancora di partire. “L’attacco di ieri in Italia, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia. Non c’è differenza tra gli attacchi di un’organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere”, aveva detto Recep Tayyip Erdogan parlando domenica pomeriggio con i giornalisti all’aeroporto Ataturk di Istanbul prima di ...

