Robert Zemeckis tra i produttori del film sci-fi Steel Soldiers

movieplayer

: forrest gump robert zemeckis 1994 mio secondo film preferito, si merita tutti i 6 oscar che ha ricevuto. - dracosmind : forrest gump robert zemeckis 1994 mio secondo film preferito, si merita tutti i 6 oscar che ha ricevuto. -

(Di martedì 6 febbraio 2018) La storia è ambientata in un mondo futuristico in cui gli uomini e gli androidi combattono insieme, mettendo in dubbio l'idea di umanità. Al centro degli eventi ci sarà un agente delle Forze Speciali ...