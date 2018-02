Rissa a Uomini e Donne Video | lite tra Emanuele Trimarchi e Lorenzo Riccardi in studio

Uomini e Donne news - Rissa sfiorata tra Gemma e Tina : la Galgani mette in guardia l’opinionista : news Uomini e Donne: Gemma Galgani parla della violenta lite avuta con Tina Cipollari La guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua a Uomini e Donne. Col passare del tempo diventa sempre più dura e violenta, tanto che le due sono quasi arrivate alle mani. In una delle ultime puntate del Trono Over, la […] L'articolo Uomini e Donne news, rissa sfiorata tra Gemma e Tina: la Galgani mette in guardia l’opinionista proviene da ...

ClaRissa e Federico di Uomini e Donne a Emigratis con Pio e Amedeo : Uomini e Donne, Clarissa e Federico a Miami: protagonisti di una puntata di Emigratis con Pio e Amedeo Ci saranno anche Clarissa e Federico di Uomini e Donne nella prossima stagione di Emigratis con Pio e Amedeo. La coppia vive da qualche mese a Miami, dove è stata raggiunta dal duo pugliese. I quattro hanno […] L'articolo Clarissa e Federico di Uomini e Donne a Emigratis con Pio e Amedeo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over : Rissa sfiorata fra Tina Cipollari e Gemma Galgani : A Uomini e Donne, trono Over si è sfiorata la rissa fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Cosa accaduto nello studio di Maria De Filippi? Ebbene la nota opinionista e la dama torinese hanno ancora una volta iniziato a litigare. Fra di loro sono volate parole grosse, ma ad un certo punto, mentre erano tutte e due in piedi, una di fronte all’altra, Tina Cipollari ha iniziato ad alzare le mani per allontanarla da sé ed invitarla a sedersi al ...

Uomini e Donne - ClaRissa Marchese foto ritoccate? Parla l’ex tronista : Clarissa Marchese accusata di ritoccare le foto che posta sui social: l’ammissione dell’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese dopo l’esperienza fatta a Uomini e Donne continua oggi a lavorare molto come modella, grazie anche alla sua presenza sui social. Su Instragram l’ex tronista è molto seguita ma, come spesso accade ai volti noti […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese foto ritoccate? Parla ...

Uomini e Donne - ClaRissa Marchese : "Brizzi? Doveva essere lui - a monte - a proteggere sua moglie e la figlia evitando simili comportamenti" : Al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, Clarissa Marchese ha spiegato, una volta per tutte, i motivi che l'hanno spinta a testimoniare contro Fausto Brizzi nonostante non ci sia stato alcun tentativo di approccio fisico concretizzatisi, poi, in vere e proprie molestie o violenze perseguibili penalmente: Da Miami, dove vivo con il mio fidanzato Federico Gregucci, avevo seguito i primi servizi sul caso, scoprendo che la mia esperienza ...

Uomini e Donne - ClaRissa Marchese e Federico Gregucci festeggiano un anno d'amore (foto) : Clarissa Marchese, al centro delle cronache per la triste vicenda delle molestie da parte di Fausto Brizzi, nelle scorse ore, ha festeggiato il primo anno d'amore con Federico Gregucci, il ragazzo scelto all'interno degli studi di Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto, su Canale 5, da Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci festeggiano un anno d'amore (foto) pubblicato su Gossipblog.it ...