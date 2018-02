Riforma pensioni La domanda aperta su Opzione donna ultime notizie

Riforma PENSIONI/ D'Alema : gli immigrati ci pagano la pensione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Massimo D'Alema: gli immigrati ci pagano la pensione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 febbraio(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:41:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Meloni : reintroduciamo quelle di anzianità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Giorgia Meloni: reintroduciamo quelle di anzianità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 febbraio(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:12:00 GMT)

Riforma pensioni/ Di Maio : coperture per aumento delle minime ci sono (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 6 febbraio. Di Maio: coperture per aumento delle minime ci sono. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:14:00 GMT)

Riforma pensioni/ Lorenzin : sì a maggior flessibilità in uscita (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Lorenzin: sì a maggior flessibilità in uscita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 febbraio(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 09:29:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ L’Anp-Cia promuove il ricambio generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 febbraio. L’Anp-Cia promuove il ricambio generazionale in Toscana. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Riforma pensioni - Boccia : la Fornero andrebbe cambiata - le novità Video : Quasi tutti i partiti ormai, tranne il Pd di Matteo Renzi, promettono in campagna elettorale l’abolizione, o comunque il superamento, della Riforma #Pensioni della Fornero. Dal Movimento 5 stelle guidato dal candidato premier Luigi Di Maio alla Lega di Matteo Salvini che propongono programmi molto simili sulla questione previdenziale. Non solo sulla rottamazione della legge Fornero ma anche sul dopo, su come andare in pensione una volta abolita ...

Riforma PENSIONI/ Le ultime promesse di Berlusconi e Renzi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le ultime promesse di Berlusconi e Renzi su minime e Ape. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 febbraio(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:57:00 GMT)

Riforma pensioni - Salvini : si torna a Quota100 - le novità Video : Via la legge Fornero senza se e senza ma e subito l’introduzione della #quota 100 per tutti i lavoratori, ecco il piano di Riforma #Pensioni 2018 del candidato premier della Lega #Matteo Salvini. Un piano che prevede l’accesso al trattamento previdenziale con 100 anni tra eta' anagrafica e anzianita' contributiva [Video], ovvero si potra' andare in pensione a 60 anni con 40 anni di contributi previdenziali. Proposte che di fatto il leader del ...

Riforma pensioni/ Boccia difende la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Vincenzo Boccia difende la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 febbraio(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Ambrogioni (Cida) : ridurre tasse ai pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Ambrogioni (Cida): ridurre tasse ai pensionati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 febbraio(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:16:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Boeri boccia il ritorno di quelle di anzianità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Tito Boeri boccia il ritorno di quelle di anzianità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 febbraio(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:34:00 GMT)

Riforma pensioni/ Arriva il cumulo contributivo per gli iscritti Inarcassa (ultime notizie) : Riforma pension, oggi 5 febbraio. Arriva il cumulo contributivo per gli iscritti Inarcassa. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:49:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - Damiano rilancia : Quota41 per tutti? : Continua a tenere banco la questione legata alla Riforma pensioni 2018 con innumerevoli discussioni che giorno per giorno non fanno altro che essere alimentate dagli addetti ai lavori. Dopo avervi parlato recentemente dei dettagli del progetto del Movimento Cinque Stelle sul sistema previdenziale e non solo, vi vogliamo riportare le ultime dichiarazioni da parte di Cesare Damiano, il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che ha ...