Retina artificiale restituisce la vista ad una donna cieca | i dettagli

Retina artificiale impiantata ad una donna non vedente : La paziente sottoposta al delicato intervento chirurgico è una donna di 50 anni che soffriva da anni di una malattia genetica, l'intervento si è svolto presso l'ospedale di Milano il conosciutissimo, San Raffaele. È il primo caso in Italia che ha eseguito questo tipo di operazione. La donna era del tutto non vedente ma sottoponendosi all'operazione, che consiste nell'impianto di una protesi, ora sarà in grado di percepire ombre e bagliori di ...

