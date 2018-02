Respinta la richiesta di scarcerazione per Dell’Utri I giudici | “Ai domiciliari potrebbe

Richiesta Respinta - Dell’Utri resta in carcere : ”Malattia non avanzata - potrebbe fuggire” : Richiesta respinta, Dell’Utri resta in carcere:”Malattia non avanzata, potrebbe fuggire” Queste, secondo quanto si apprende, le motivazioni con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha detto no alla Richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori dell’ex parlamentare. La moglie: “Queste motivazioni sono barzellette”. Continua a leggere L'articolo Richiesta respinta, Dell’Utri resta in ...

Respinta la richiesta di scarcerazione per Dell’Utri : Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell’ex parlamentare Marcello Dell’Utri. L’ex esponente di Forza Italia è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa....

Barcellona. Respinta la richiesta di rilascio di Oriol Junqueras : La Corte Suprema di Madrid ha respinto la richiesta di rilascio dell’ex vice presidente della Catalunya. Oriol Junqueras si trova in carcere da due mesi. I tre magistrati della Camera d’Appello dell’Alta Corte sono concordi nel ritenere Junqueras colpevole di aver commesso…Continua a leggere →

Maroni : richiesta fallimento Pedemontana Respinta - ottima notizia : Milano, 19 dic. (askanews) 'ottima notizia!'. Così, sul suo account Twitter, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha commentato il respingimento, da parte dei giudici del Tribunale di ...

Addio alla storica Borsalino Fallita l'azienda dei cappelli vip Respinta la richiesta di concordato : Dichiarato il fallimento per la Borsalino, storica azienda alessandrina di cappelli. Il tribunale infatti ha respinto la richiesta di concordato della Haeres Equita srl, società dell'imprenditore svizzero Philippe Camperio Segui su affaritaliani.it

Milan bocciato dall'Uefa : Respinta la richiesta di voluntary agreement : «La Camera Investigativa dell'indipendente Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA ha deciso di non concludere il voluntary agreement con l'AC Milan». La nota...