Renzi | ' Il Pd mai al governo con M5S e Lega'

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5s-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Voto coalizioni : Centrodestra al 38% - l’astensione ‘batte’ Renzi e Di Maio : SONDAGGI Politici Elettorali, intenzioni di Voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Regionali Lombardia, i voti(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Elezioni - Renzi sbertuccia Di Maio : “Appello alle altre forze politiche? Ma de che…” e sugli impresentabili contrattacca : Renzi al teatro Eliseo a Roma davanti ai candidati del Partito Democratico crede alla rimonta: “I giornalisti non hanno letto la legge elettorale e continuano a mostrare solo le sfide nei collegi, ma questa legge tiene tutto aperto. Non pensate al 5 marzo – sprona il segretario dem i propri candidati – se noi recuperiamo due, tre punti percentuali, noi rendiamo contenibili il 60% dei collegi oggi aperti e recuperiamo i 5 Stelle ...

Roma. Renzi : Di Maio dovrebbe rispondere in tribunale per dichiarazioni : Roma – Renzi: reazione Di Maio sopra le righe. Risponderà in tribunale Roma – Queste le dichiarazioni rilasciate da Matteo Renzi durante l’apertura della campagna... L'articolo Roma. Renzi: Di Maio dovrebbe rispondere in tribunale per dichiarazioni su Roma Daily News.

Elezioni : nuovo round polemica sugli impresentabili. Renzi a Di Maio : 'Avete Dessì e Curial' : nuovo round dello scontro sugli impresentabili tra Pd ed M5s. Dopo che Di Maio è andato all'attacco arriva la replica di Renzi. "Il gioco di Di Maio è prendere la bandiera dell'onestà e issarla dalla ...

Migranti : Giammanco (Fi) - Di Maio e Renzi mistificano la realtà : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Il candidato premier dei grillini Di Maio e quello del Pd Renzi non sanno di che parlano e mi sembrano caduti dal pero quando accusano il presidente Berlusconi di aver voluto l’intervento militare in Libia per abbattere il regime di Gheddafi. Sulla vicenda libica, infa

Migranti - Renzi e Di Maio contro Berlusconi : 'Bomba sociale? L'ha creata lui' : Matteo Renzi e Luigi Di Maio all'attacco di Silvio Berlusconi . Matteo Salvini che evoca le Br e Giorgia Meloni che stigmatizza quanti sono corsi a Macerata ma non hanno chiamato la mamma di Pamela. ...

Impresentabili - Renzi a Di Maio : con M5s Dessì e sindaci indagati : Roma, 5 feb. , askanews, 'Se vale il principio che un indagato è colpevole, stiamo violando la Costituzione. Per me un avviso di garanzia non è una condanna. Ma se vogliamo fare la gara sugli indagati,...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Fiducia leader : Di Maio 'pareggia' Gentiloni - Renzi giù : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio.

«Ecco gli impresentabili di Pd e destra» : M5S all’attacco Di Maio : «A Renzi soldi da Mafia Capitale». Lui : «Bugie» : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

M5s - Di Maio : 'Renzi ha preso soldi da mafia capitale' : Si alza la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Dopo la presentazione della liste degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra da parte del candidato premier M5s e la risposta del segretario ...

Liste - Renzi : “Gli indagati non sono impresentabili - o per voi è dramma”. Di Maio : “Hai scelto di difenderli - ritirali” : “Caro Di Maio, un avviso di garanzia non è una condanna, altrimenti per voi sarebbe un dramma”. “Ci risparmi le sue parole gonfie di retorica e ipocrisia. Ci dica quanti soldi gli ha dato Buzzi dei 9 milioni di euro arraffati dal Pd che non hanno un nome e un volto e ritiri gli impresentabili“. Il duello a colpi di post su facebook tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio ha preso il via domenica pomeriggio, dopo la pubblicazione ...