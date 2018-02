Red Dead Redemption 2 tra FPS | avventura e modalità Online | nuovi leak sul gameplay

Un gigantesco leak di Red Dead Redemption 2 rivelerebbe dettagli su single-player - gameplay e modalità Battle-Royale : Solo pochi giorni fa abbiamo parlato dell'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 e di un gioco che si farà attendere un po' più del previsto. Come da tradizione Rockstar Games ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per sfornare un titolo di assoluto valore e in attesa dell'uscita o di un video gameplay vero e proprio non possiamo non parlare di un nuovo sostanzioso leak proveniente da Trusted Reviews.Il portale ha ...

7 indizi su Red Dead Redemption 2 che possiamo ricavare dalle nuove immagini : L'uscita di Red Dead Redemption 2 ha spiazzato gran parte del mondo videoludico e ha catalizzato l'attenzione dei giocatori verso quel 26 ottobre 2018, data di lancio del nuovo gioco targato Rockstar Games. In occasione del reveal di qualche giorno fa, la compagnia ha rilasciato nuove immagini dedicate all'avventura western: analizzando questi screenshot, possiamo dedurre qualcosa sia sulla trama che sul gameplay. Doppie pistole? Quello in ...

L’uscita di Red Dead Redemption 2 a ottobre 2018 condizionerà il mercato? : Nella giornata di ieri, a gran sorpresa, Rockstar Games ha finalmente annunciato l'uscita di Red Dead Redemption 2: il secondo capitolo dell'originale Red Dead Redemption, uscito nell'ormai lontano 2010 per console old gen, è stato rimandato all'autunno di quest'anno e dunque non arriverà più sui nostri scaffali durante la prossima primavera. La data di lancio, quindi è il 26 ottobre 2018: una finestra che potrebbe condizionare fortemente il ...

Perché Red Dead Redemption 2 ritarda ancora - ufficiale data di uscita e nuove immagini : Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre 2018. Finalmente è stata annunciata la data ufficiale del gioco western open world di Rockstar Games, atteso precedentemente per questa primavera e prima ancora per la fine del 2017. L’annuncio della data ufficiale è arrivato direttamente da Rockstar Games attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale con cui hanno colto l’occasione per ringraziare i fan per la pazienza di questi mesi. La verità è ...

AQP City : ecco il trailer dell'open world ispirato a Red Dead Redemption e GTA : Un nuovo open world in terza persona sta per arrivare e si chiama AQP City, riporta Segmentnext. Gli sviluppatori stanno raccogliendo i fondi con una campagna su Indiegogo, le promesse sono di rilievo: un mondo vasto e aperto con molti veicoli da utilizzare e molte altre situazioni pazze con cui fronteggiarci. Lo sviluppo è iniziato nel 2012 ed il gioco prende palesemente ispirazione a giochi del calibro di Red Dead Redemption e Grand Theft ...

La data di uscita di Red Dead Redemption 2 rivelata da un retailer danese? : Dopo un 2017 già di altissima qualità, il 2018 si presenta come un'annata davvero imperdibile grazie a tante esclusive e a diversi pezzi da novanta a livello di multipiattaforma. Un esempio? Red Dead Redemption 2.Il titolo targato Rockstar Games era atteso nel corso del 2017 ma è stato rinviato alla primavera del 2018. L'attesa sarà in realtà leggermente più lunga? Nel caso in cui la data di uscita indicata da un retailer danese dovesse ...