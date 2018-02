Quentin Tarantino risponde alle accuse di Uma Thurman : Quentin Tarantino ha finalmente deciso di rispondere alle accuse di Uma Thurman, quest'ultima protagonista di un grave incidente stradale sul set di "Kill Bill". Il regista ha colto l'occasione di un'intervista per Deadline, esprimendo rammarico per quanto successo."Mi ha spezzato il cuore - ha detto il regista statunitense - Oltre a essere uno dei più grandi rimorsi della mia carriera, è uno dei più ...

Quentin Tarantino risponde alle accuse di Uma Thurman : “Sono colpevole di averla messa su quella macchina, ma non nel modo in cui tutti mi ritengono colpevole. Costringerla a fare quello stunt è il rimorso più grande della mia vita“. Così Quentin Tarantino risponde alle dichiarazioni di Uma Thurman, che lo scorso weekend, in una lunga intervista al New York Times, aveva finalmente trovato il modo di sfogare la sua frustrazione non solo nei confronti di Harvey Weinstein, ma anche ...

Uma Thurman accusa Quentin Tarantino per l’incidente sul set di Kill Bill : Nell’intervista pubblicata sul New York Times “Uma Thurman” oltre ad aver raccontato l’aggressione sessuale subita da Weinstein, ha puntato il dito contro Quentin Tarantino. Durante le riprese di “Kill Bill”, il regista le chiese una scena senza controfigura per guidare un’auto poco affidabile a una determinata velocità per far “svolazzare i capelli nel modo giusto”: il veicolo andò a sbattere contro un ...

Uma Thurman rivela al New York Times : "Quentin Tarantino tentò di uccidermi" : "Quentin Tarantino tentò di uccidermi". È questa la dura accusa di Uma Thurman contro il celebre regista e produttre. Nell'intervista rilasciata a Maureen Dowd, una delle firme del New York Times, in cui alla fine rivela che anche lei venne molestata da Weinstein, l'attrice racconta un'inedito particolare di cui fornisce anche una prova video. Ossia che il suo ex e all'epoca regista di "Kill Bill 2", Quentin Tarantino - l'unico ...

Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino insieme nel nuovo film : Leonardo DiCaprio dopo Martin Scorsese trova un altro regista con cui legarsi in un profiquo sodalizio, è Quentin Tarantino che lo ha voluto al suo fianco per la seconda volta. Dopo Django Unchained si riforma quindi la coppia DiCaprio – Tarantino per il nuovo film, prodotto dalla Sony e che con un budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia ambientata a Los Angeles nel 1969 sullo sfondo della furia omicida di Charles Manson, ...

Quentin Tarantino sale a bordo dell’Enterprise - a lavoro con J.J. Abrams per il prossimo Star Trek : Quentin Tarantino e Star Trek: ci siamo quasi. È Hollywood Reporter a segnalare che qualcosa s’è mosso in casa Paramount per incrociare la carriera creativa del regista di Pulp Fiction e il percorso intrapreso dallo storico franchise ideato da Gene Roddebberry e rilanciato da J.J.Abrams. Pur essendo già al lavoro per il suo prossimo film che avrà per protagonisti i componenti della Manson Family, secondo il sito web statunitense, sotto l’egida ...

