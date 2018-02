Quattroruote Day - Toshihiro Suzuki | Diesel in declino | la soluzione è

Quattroruote Day - Kazunori Yamauchi : 'GT - con la Fia costruiremo un ponte tra virtuale e reale' : 'Gli e-sport " ha argomentato Yamauchi " rientrano pienamente nella categoria degli sport con la 's' maiuscola'. Il trofeo che verrà consegnato ai vincitori parla da solo e testimonia la grandissima ...

Quattroruote Day 2018 - Il motore Mazda Skyactiv-X vince il Q Global Tech Award : Questa edizione del Quattroruote Day, oltre al premio La Novità dellanno e quello speciale dedicato al nostro fondatore Gianni Mazzocchi, vede il debutto di un nuovo riconoscimento: il Q Global Tech Award, per la più importante innovazione tecnologica dellanno. Lassegnazione ha coinvolto lintero network internazionale della nostra rivista, che conta partner in 14 Paesi, da Russia e Turchia fino alla Thailandia, passando da Albania, Bulgaria, ...

QuattroruoteDay - la Stelvio la Novità dell'Anno 2018 : Un altro punto allItalia. E con grande margine. Nel derby senza fine tra Italia e Germania, di sapore quasi calcistico, che ha contraddistinto il nostro referendum La Novità dellAnno fin dal 2000, anno della sua istituzione, lindustria tricolore fa segnare, nelledizione 2018, unaffermazione indiscussa, con lAlfa Romeo Stelvio incoronata regina oggi al Quattroruote Day con distacco su tutte le rivali, teutoniche comprese. I dati, infatti, vedono ...

Quattroruote Day - Il premio Gianni Mazzocchi alla famiglia Suzuki : Da quasi 120 anni, la dinastia Suzuki regge le sorti del nono marchio per vendite a livello globale. Un impegno e un successo che lEditoriale Domus ha voluto premiare con il riconoscimento che porta il nome del suo fondatore.Da Ralph Nader a Giampaolo Dallara. Uno dei momenti clou del Quattroruote Day è ormai da otto edizioni il conferimento del premio Gianni Mazzocchi. Istituito nel 2011, consegnato dalla nostra presidente, Giovanna Mazzocchi, ...

Quattroruote Day - Kazunori Yamauchi : "GT - con la Fia costruiremo un ponte tra virtuale e reale" : Al Quattroruote Day è intervenuto un ospite d'eccezione, Kazunori Yamauchi: ovvero, la mente e il cuore di Gran Turismo, la simulazione automobilistica più famosa del mondo. Dal palco dell'UniCredit Pavilion, il game designer - considerato un vero maestro del digitale - ha ripercorso la storia della saga, nata nel 1997 sulla prima PlayStation e oggi approdata al settimo capitolo, GT Sport; ma soprattutto, ha ricordato che la guida e il ...

Quattroruote Day - Mori - AlixPartners : "Il futuro appartiene al ride hailing" : Il car sharing e il ride hailing sono qui per restare: è la conclusione dello studio presentato da Giacomo Mori di AlixPartners al Quattroruote Day 2018. Due facce della stessa medaglia, la mobilità condivisa, che sta conquistando sempre più utenti nei sette Paesi analizzati dall'indagine (Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) grazie all'efficienza e ai costi ridotti, ma che stanno seguendo due curve di sviluppo ...

Quattroruote Day - Nuove prove su strada specifiche per gli ADAS : Quattroruote stabilirà uno standard univoco per la valutazione qualitativa degli ADAS, dalla frenata automatica al rilevamento dei pedoni e al mantenimento della corsia, con sperimentazioni oggettive che consentano di valutarne il funzionamento e stilare vere classifiche delle auto protagoniste delle prove su strada sulla pista di Vairano (PV). Un capitolato di test che vuole diventare un riferimento per l'industria automotive. questa una ...

Premio Gianni Mazzocchi - L'albo d'oro in attesa del Quattroruote Day : Mancano poche settimane, ormai, alla consegna del Premio Gianni Mazzocchi 2018: un riconoscimento prestigioso, istituito nel 2011 per onorare la memoria del fondatore di Quattroruote, editore di numerose e importanti altre testate (basti ricordare, tra le tante, Domus, lEuropeo, Il Mondo, Settimo Giorno), scomparso nel 1984. Il Premio viene assegnato da Quattroruote a figure che si siano particolarmente distinte nel mondo dellauto per il loro ...

