Quanto si parla dei Leader del Centro-Destra su internet 

Nina Moric : “Non ambisco ad una poltrona : con un servizio fotografico guadagno già Quanto un parlamentare in un mese” : “Non ambisco ad una poltrona, né ad avere soldi pubblici. Ho già un lavoro e con un shooting fotografico di qualche ora guadagno quanto un parlamentare in un mese“. Parole di Nina Moric, che in un’intervista a Libero ha spiegato in modo sintetico ed efficace perché non si candida alle prossime elezioni politiche. Eppure un’eventuale candidatura della showgirl tra le fila di Casa Pound non avrebbe stupito più di tanto, ...

Ferrero parla alla Roma : “ecco Quanto costa Torreira! Oggi uscirete tristi da Marassi” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato Oggi in vista dell’incontro con la Roma. Il patron doriano è stato interpellato dalla radio Romana Centro Suono Sport: “Se la Roma lo vuole dovete chiederlo a Baldissoni. Io non ho avuto nessuna richiesta dalla Roma per il centrocampista. Per me Torreira vale 50 milioni”. Ferrero è stato interpellato anche relativamente all’impatto scarso di Schick con i ...

Il presidente di Nintendo parla di Quanto sia importante il secondo anno di Switch : Il presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima ha parlato del successo di Switch e degli obbiettivi della società per il secondo anno della console, che ha definito cruciale.Nintendo Switch ha riscontrato un successo globale ma la grande N non ha intenzione di stare a guardare in questo secondo anno: "Affinché (Switch) sia giocabile a lungo termine, quest'anno è fondamentale" ha detto il presidente. Gli obbiettivi per questo secondo anno, riporta ...

Gene Gnocchi e i 'saldi'elettorali : ecco Quanto costa un seggio in Parlamento Gene Gnocchi e i 'saldi' elettorali : ecco Quanto costa un ... : Gene Gnocchi e i 'saldi'elettorali: ecco quanto costa un seggio in Parlamento Gene Gnocchi e i 'saldi' elettorali: ecco quanto costa un seggio - ...

Raffaello Tonon/ Ecco Quanto ha speso per la chirurgia estetica prima del Grande Fratello Vip - parla il medico : Raffaello Tonon, Ecco quanto ha speso per la chirurgia estetica prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, parla il medico che ha fatto gli interventi per renderlo in forma.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 09:43:00 GMT)

Fallimento Palermo? Giorni decisivi - parla Giammarva : “ecco Quanto accaduto oggi” : Momento decisivo per il futuro del Palermo Calcio. Il giudice del tribunale di Palermo, Giuseppe Sidoti, si e’ riservato di decidere sull’istanza di Fallimento del Palermo calcio presentata dalla Procura, secondo la quale la societa’ sarebbe insolvente. I pm avevano presentato anche una memoria nei Giorni scorsi per “rispondere” ai rilievi della difesa del Palermo. “Continuiamo ad essere sereni e fiduciosi ...