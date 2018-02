Puyo Puyo Tetris arriva su PC

gamerbrain

(Di martedì 6 febbraio 2018) SEGA ha ufficialmente annunciato, chePopdopo il debutto su console, sarà disponibile dal 27 Febbraio 2018 anche su PC Steam.su PCfonde due differenti generi videoludici, proponendo puzzle competitivi e divertenti. Affronta la modalità campagna ricca di sfide Gioca in multiplayer locale e online tramite la Puzzle League Sblocca nuovi sfondi e personaggi Personalizza ie Tetramini con skin e voci alternative tramite lo shopè prenotabile da oggi tramite Steam e rivenditori digitali autorizzati da SEGA, premiando chi acquista il gioco prima del lancio, con wallpaper e avatar esclusivi dei personaggi di. Il pre-ordine su Steam garantisce anche un 10% di sconto aggiuntivo. Come bonus aggiuntivo ed esclusivo, per la prima volta in ...