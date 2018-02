Premier League | esonero di Conte | i bookmaker inglesi ci credono

Premier League - la Federazione valuta la pausa invernale del campionato : Per la prima volta anche la Premier League valuta l'opportunità di introdurre una pausa invernale nel suo congestionato calendario. L'Inghilterra è rimasto l'unico tra i principali campionati europei ...

Video/ Watford Chelsea (4-1) : highlights e gol della partita. Il dito medio di Deeney (Premier League 26a) : Video Watford Chelsea (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Premier League. Secondo KO di fila per Conte che ora rischia la sua panchina.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:05:00 GMT)

Diritti tv Premier League - Amazon pronta all’asta : sfiderà Sky e BT : Diritti tv Premier League, Amazon pronta a sfidare gli altri broadcaster nell'asta per il triennio 2019-2022: Bezos punta a rafforzare il servizio "Prime". L'articolo Diritti tv Premier League, Amazon pronta all’asta: sfiderà Sky e BT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Follie in Premier League : spesi 490 milioni nel mercato di gennaio : Nuovo record di spesa in Premier League: solo nell'ultima giornata di mercato sono stati investiti dai 20 club della massima serie inglese 170 milioni di euro, per un totale - nell'arco del mese di ...

Premier League - Liverpool e Tottenham danno spettacolo : ad Anfield è 2-2 : Un finale palpitante, incredibile: poteva vincere il Tottenham , 86', , poi avrebbe potuto prevalere il Liverpool , 91', , alla fine il rigore di Harry Kane , 95', ha messo tutti d'accordo ad Anfield ...

Premier League - Chelsea : Conte si gioca la panchina con il Watford : Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea passerebbe dalla trasferta di domani sera con il Watford. Antonio Conte, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, potrebbe avere le ore contate sulla panchina del Chelsea nel caso in cui non riuscisse ad ottenere i tre punti sul campo del Watford, nel posticipo della ventiseiesima giornata di Premier League. Nelle ultime settimane i ...

Premier League - il Burnley ferma il City ma è un pareggio che non fa male per Guardiola - ok lo United : Si è disputato il primo match nella giornata di oggi valido per la Premier League e non sono mancate le sorprese. Il Manchester City pensa di poter scappare definitivamente verso la vittoria del titolo ma alla fine deve accontentarsi del pareggio nella gara in trasferta contro il Burnley. La squadra di Guardiola passa in vantaggio dopo appena 22 minuti con Danilo, nei minuti finali ed esattamente all’82’ la beffa di Gudmundsson, ...

Premier League - 26giornata : risultati in diretta LIVE. United - manca solo il gol : MANCHESTER United-HUDDERSFIELD 0-0 LIVE BOURNEMOUTH-STOKE CITY 0-1 LIVE 5' Shaqiri , SC, BRIGHTON-WEST HAM 1-1 LIVE 8' Murray , B, , 30' Hernandez , WH, LEICESTER-SWANSEA 1-1 LIVE 17' Vardy , L, , ...

