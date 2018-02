: Potente terremoto a Taiwan, crollato un hotel a Hua-Lien #taiwan - MediasetTgcom24 : Potente terremoto a Taiwan, crollato un hotel a Hua-Lien #taiwan -

Tremano i grattacieli a Hua-Lien, in, colpita da un sisma di magnitudo 6.4. Dopo una fitta serie di scosse, questa grossa che ha fattore un albergo. Molte le persone intrappolate, anche in altri edifici danneggiati. Il, registrato al largo della costa del nord-est del Paese, è stato avvertito anche nella capitale Taipei. Negli ultimi tre giorni si erano verificate più di 20 scosse giornaliere: un sismologo dell'Università Centrale aveva avvertito che l'isola è entrata in un ciclo sismico che durerà decenni.(Di martedì 6 febbraio 2018)