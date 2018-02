PlayerUnknown' s Battlegrounds | la patch anti-cheat è stata rimandata

"Più di 1 milione di cheater bannati da PlayerUnknown's Battlegrounds solo a gennaio ma il fenomeno continua a crescere" : Se sulla qualità e sui meriti del successo ottenuto ci sono inevitabilmente diverse opinioni, un fatto su cui tutti possono essere d'accordo quando si parla di PlayerUnknown's Battlegrounds (avete dato un'occhiata alla nostra guida riguardante il gioco?) è il suo evidente problema con i cheater. Si tratta di una magagna che è sotto gli occhi di tutti e che gli stessi sviluppatori stanno cercando di risolvere con diversi aggiornamenti, l'ultimo ...

Monster Hunter World supera PlayerUnknown's Battlegrounds tra i titoli più venduti su Xbox Store : PlayerUnknown's Battlegrounds ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori Xbox One, il titolo ha dominato tra i giochi più venduti sullo Store per diverse settimane, ma ora, a quanto pare, è stato superato da Monster Hunter World, l'apprezzato hunting game di Capcom del quale vi abbiamo offerto la nostra guida.È chiaro che Monster Hunter World è stato molto popolare. Il gioco, infatti, ha già distribuito 5 milioni di unità, incluse le ...

L'aggiornamento anti-cheat di PlayerUnknown's Battlegrounds sarà disponibile stanotte : Come avevamo riportato qualche giorno fa, PUBG corp. stava testando dei sistemi per limitare l'affluenza di cheater all'interno del battle royal più giocato di Steam. L'attesa però sembra essere finita visto che alle ore 3:00 a.m. di questa notte verrà implementato il tanto atteso aggiornamento che porrebbe fine alla piaga dei cheater di PlayerUnknown's Battlegrounds, come riporta VG247.com.Gli sviluppatori della PUBG Corp. avevano già svelato ...

Ecco qualche misura anti cheat in arrivo per PlayerUnknown's Battlegrounds : PUBG Corp. sta testando alcuni nuovi sistemi anti cheat per PlayerUnknown's Battlegrounds, riporta Destructoid.La società è decisa a portare sui server un nuovo sistema anti-cheat sei server di prova giù la prossima settimana, e ha inoltre istituito un team apposito che si dedicherà a tale compito: dare la caccia a chi bara.Verrà modificato il sistema di report in game in virtù di una revisione più rapida delle persone segnalate, inoltre sembra ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : incassati 712 milioni di dollari in 8 mesi : Che PlayerUnknown's Battlegrounds sia uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi anni non ci sono assolutamente dubbi. Il titolo di PUBG Corp. continua a macinare numeri veramente incredibili e, anche su console, il titolo risulta veramente apprezzato con i recenti dati che ci parlavano di ben 4 milioni di giocatori su Xbox One.Ora emergono nuovi dati per PlayerUnknown's Battlegrounds che testimoniano il dominio del gioco sul ...

Corden : "Sea of Thieves sarà il PlayerUnknown's Battlegrounds del 2018" : Sea of Thieves è un progetto molto interessante ma il nuovo atteso progetto di una software house storica come Rare ha spesso alimentato non pochi dubbi soprattutto per quanto riguarda i contenuti e il particolare stile di gameplay proposto dal titolo.L'importanza della collaborazione e la presenza di elementi del gameplay volutamente macchinosi (solo chi ha in mano una mappa può effettivamente vederla tanto per fare un esempio), insieme ad ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la patch per Xbox One aumenta il danno sui veicoli : PlayerUnknown's Battlegrounds riceve una patch su Xbox One che aumenta significativamente il danno inferto a tutti i veicoli, riporta Eurogamer.Il poche parole, ora converrà molto di più affidarsi ai propri piedi. Il danno è stato aumentato se riusciremo a colpire i pneumatici di un veicoli, mentre anche il danno da granata ha subito un aumento.Subiremo invece un danno minore se verremo speronati da un altro veicolo, mentre che chi è al volante ...

PlayerUnknown's Battlegrounds tocca quota 4 milioni di giocatori su Xbox One : Uno dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi anni, PlayerUnknown's Battlegrounds, continua a macinare numeri veramente alti anche su console. Il gioco è arrivato su Xbox One sul finire dello scorso anno e, a quanto pare, anche sulla macchina di Microsoft, sono tanti i giocatori impegnati con il titolo di PUBG Corporation.Gli ultimi dati ci parlavano di oltre 3 milioni giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds, ora i numeri si ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : entro quest'anno gli sviluppatori doneranno 2 milioni di dollari in beneficenza : Dopo le ultime novità relative alla patch anti-cheater disponibile sui test server, PlayerUnknown's Battlegrounds torna protagonista con una notizia che non può che farci piacere.Infatti, come segnala Gamespot, PUBG Corporation ha deciso che donerà ben 2 milioni di dollari in beneficenza entro la fine del 2018. La compagnia non è nuova a iniziative di questo tipo, già furono fatte delle donazioni con parte dei ricavi generati dalle chiavi ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PC : disponibile sui test server la patch con le misure anti-cheat : PlayerUnknown's Battlegrounds può sicuramente contare su una base di giocatori veramente vasta, lo testimoniano i grandi numeri registrati dal titolo, ma all'interno di questo bacino d'utenza così grande, è molto facile incappare in giocatori che usano pratiche scorrette.Del fastidioso problema relativo ai cheater ne abbiamo già parlato, ultimamente alcuni giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno cominciato a sfruttare revive veloci e ...

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One : arriva la corsa automatica : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds può certamente contare su un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, il team al lavoro sul gioco continua a rilasciare interessanti aggiornamenti per perfezionare il titolo sia su PC che su console e, anche se ultimamente la community lamenta un'eccessiva presenza di cheater e pratiche scorrette, ecco che gli sviluppatori pubblicano un nuovo update per la versione Xbox One.Infatti, come riporta ...

Gli aim-bot non bastano : i cheater di PlayerUnknown's Battlegrounds ora sfruttano revive veloci e cure istantanee : PlayerUnknown's Battlegrounds (non perdetevi la nostra guida con tutti i consigli sul gioco) è un titolo dal successo enorme che sta combattendo con un problema che sta colpendo duramente la community del titolo: i cheater. Tencent stessa (publisher in cina del gioco) è intervenuta in più di un'occasione ma i problemi persistono e i cheater intanto stanno evolvendo con metodi sempre più fastidiosi per gli utenti.Gli aim-bot e i wall-hack non ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : al vaglio degli sviluppatori alcune importanti modifiche al campo elettrico : Se vi fosse mai capitato di lanciarvi da un aereo in volo per affrontare la sanguinosa Battle Royale di Playerunknown's Battlegrounds avrete sicuramente confidenza con la Blue Zone, il letale campo elettrico che con il proseguire della partita si espande per ridurre progressivamente la mappa di gioco.Come riporta Eurogamer.net, nei test server di PUBG sono state recentemente applicate alcune modifiche alla Blue Zone, che ne cambiano gli ...

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su PC con la nuova patch : PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre che su una vastissima base di giocatori, può contare, sicuramente, su un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, costantemente impegnati nella pubblicazione di contenuti e aggiornamenti per perfezionare l'apprezzato titolo.Se poco tempo fa abbiamo visto il nuovo aggiornamento per le versioni console di PlayerUnknown's Battlegrounds, ora apprendiamo, grazie alla segnalazione di Dualshockers, che è ...