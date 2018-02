Pizza alta o pizza bassa? L’infinito dibattito degli Italiani sul cibo al centro della

meteoweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2018) Prima, durante e dopo i pasti: in Italia ilsulsembra non spegnersi mai. Le opinioni di chi ama lae di chi preferisce quella, o di chi sceglie chi sceglie il guanciale e chi mangerebbe la pancetta, appaiono spesso poco conciliabili: d’altra parte, si sa, “i gusti sono gusti”. Parte proprio da questo spunto la nuova campagna “De Gustibus” di Coca–Cola, realizzata interamente in Italia, che dal 4 febbraio e per tutto il corso dell’anno celebrerà la passioneper ile racconterà, con la freschezza che da sempre contraddistingue la comunicazione di Coca-Cola, la centralità del food debate nel loro vissuto davanti alle quasi infinite possibilità di scelta in cucina. Una pluralità di piatti, di opinioni e di ricette capaci di trovare un accordo davanti a un gusto da sempre unico e capace di unire: quello di Coca-Cola. “La ...