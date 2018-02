Pesca | WWF | nuovo report segnala potenziali rischi per l’import illegale

meteoweb.eu

: RT @WWFitalia: Rischio #pesca illegale? Nuovo Report - OpagacJulio : RT @WWFitalia: Rischio #pesca illegale? Nuovo Report -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Per la prima volta in un Rapporto pubblicato da EJF, Oceana, Pew e WWF* si analizza il flusso di importazioni dei prodotti ittici nei paesi UE dal 2010, data in cui è entrato in vigore il Regolamento INN (contro lanon dichiarata e non regolamentata). “In questi 7 anni – si spiega in una nota – 25 sono i paesi che hanno ricevuto dalla Commissione UE un “cartellino giallo” per non aver intrapreso azioni tese a contrastare laINN, in linea con gli standard internazionali, mentre per 3 di questi permane una situazione di “cartellino rosso”. Dal 2010 una serie di paesi hanno ricevuto degli avvertimenti – i cosiddetti cartellini gialli – per non aver apportato i miglioramenti richiesti nella gestione delle risorse ittiche. La maggior parte di questi ha però adottato delle riforme radicali, in seguito alle quali i cartellini gialli sono ...