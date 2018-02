Per gli scienziati lo strato d' ozono sulle grandi città continua a ridursi

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara Per gara. Possibili sorprese e sPeranze italiane : Lo sci Freestyle metterà in palio ben dieci titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 30 medaglie sul piatto in uno degli sport più giovani inseriti nel programma a cinque cerchi. Cinque specialità, replicate per uomini e donne, che ci faranno divertire nel corso delle due settimane di gara sulle nevi della Corea del Sud. L’Italia si presenterà con soltanto quatto atleti nello ski cross (2 per sesso): Stefan Thanei e Siegmar ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - 'Il segreto del tempo' : "Brano in Perfetto stile Pooh"(Sanremo 2018) : Con "Il segreto del tempo", Roby Facchinetti e Riccardo Fogli debuttano al Festival di Sanremo 2018, brano tutto da scoprire e che farà la felicità dei fan dei Pooh: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation Per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

Unicobas CIB Enna : il diritto al congedo Per malattia del figlio : congedo RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK Diventare genitori comporta, inevitabilmente, delle modifiche anche alla propria attività lavorativa, in particolare nei primi anni di vita del bambino. Per questo, a tutela del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di […] L'articolo Unicobas CIB Enna: il diritto al congedo ...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation Per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

Vaccini - gli esPerti : “Diciamo no alle strumentalizzazioni” : “I Vaccini non hanno colore politico e non vanno strumentalizzati. Non sono oggetto di scelte ‘democratiche’, sono invece uno strumento medico al servizio del bene della collettività, come lo sono gli antibiotici e i farmaci anti-tumorali”. A scriverlo in una nota è il Board del Calendario per la Vita (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – SItI; Società Italiana di Pediatria – ...

Milan - Mirabelli : "Gattuso ha convinto tutti. Ancora in corsa Per gli obiettivi" : 'L'eredità di Galliani? Un ruolo importantissimo, sapevo che sarebbe stata dura. Ora siamo a metà dell'opera di un percorso che ci vede forse non al massimo delle nostre aspettative, ma crediamo nel ...

Susanna Biondo/ Chi è la moglie di Fiorello : "Uno stimolo Per impegnarsi di più" (Festival di Sanremo 2018) : Susanna Biondo: chi è la moglie di Rosario Fiorello, atteso mattatore della prima serata del Festival di Sanremo 2018. Una donna riservata che non ama i riflettori ma regala equilibrio.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:10:00 GMT)

Un uomo di 33 anni è stato arrestato Per estorsione ai danni della sua famiglia : Ha davvero dell'incredibile quello che è accaduto in Calabria. Gli uomini della squadra volanti di Reggio Calabria, hanno arrestato un 33enne. Varie le accuse nei suoi confronti, che dopo indagini approfondite hanno portato all'arresto. Un uomo squilibrato e violento Sabato 3 febbraio, a Cosenza si è verificato un episodio veramente increscioso. Un uomo di 33 anni è stato arrestato, su mandato del gip di Reggio Calabria. L'uomo è stato arrestato ...

Volley : Champions League - Novara e Conegliano in campo Per il quarto turno : ROMA- Un intenso mercoledì di coppa per l' Igor Gorgonzola Novara e Imoco Conegliano , le due formazioni italiane impegnate nella Pool B della Volleyball Champions League e le squadre italiane. Le ...

Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 in E tu Per Laura Pausini al telefono (video) : Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 è un omaggio a Laura Pausini, che raggiunge il Teatro Ariston con una telefonata nella quale ci aggiorna sulle sue condizioni di salute. L'artista di Solarolo non ha infatti potuto partecipare alla prima serata a causa di una laringite acuta, per la quale è in cura con il suo medico di fiducia. La Pausini è attesa per sabato 10 febbraio, andando così a rimandare l'appuntamento con X ...

'Perché ringrazio Traini' : la bomba atomica scagliata dalla mamma di Pamela Video : Per la prima volta parla Alessandra Vermi, la mamma di ##Pamela Mastropietro, la ragazza morta a ##Macerata probabilmente a causa di un'overdose di eroina [Video] il cui cadavere è stato trovato a pezzi in due valigie nella periferia della citta' marchigiana. Lo spacciatore senegalese Innocent Oseghale è in arresto con l'accusa di vilipendio e occultamento di cadavere. Luca Traini, il gesto L'eco di questa tragica fine, come molti ricordano, ha ...

Il calo degli indici di Borsa come segno della vitalità Perduta. Trump interdetto : ... che da venerdì scorso si domandano se il crollo improvviso e rapidissimo del Dow Jones, che ha contagiato i mercati asiatici ed europei, sia il segno di fragilità strutturali dell'economia oppure un ...

Imprevisto Per Fiorello a Sanremo 2018 (video) - un uomo sul palco prima del monologo e del medley di Baglioni e Morandi : Voleva fare lo scaldapubblico ed è stato accontentato: Fiorello a Sanremo 2018 ha aperto la prima serata con un monologo e un medley, un'apparizione animata da un Imprevisto. Pare non si sia trattato di una gag improvvisata: un uomo è apparso sul palco poco prima dell'ingresso dello showman, per chiedere di parlare col Procuratore della Repubblica e col sindaco di Sanremo, ma è stato portato via dai tecnici. "Una volta si arrampicavano sulle ...