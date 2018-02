Pattinaggio artistico | Valentina Marchei e Ondrej Hotarek in forma per le Olimpiadi

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner riuscirà a stupire anche a PyeongChang? : Chi si prepara al Paris Grand Slam 2018 Super Bowl 2018: Eagles campioni, Patriots battuti per 41 a 33 Super Bowl NFL oggi 4 febbraio: diretta TV in chiaro e live streaming gratis di Philadelphia-New ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Come già accaduto quattro anni fa a Sochi, il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, visto il team event si è oramai aggiunto alle quattro discipline tradizionali (maschile, femminile, coppie d’artistico e danza). Andiamo a passare in rassegna tutti i favoriti per le medaglie in ciascuna specialità. MASCHILE Campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è reduce da un ...

Pattinaggio artistico - Charlene Guignard e Marco Fabbri si preparano per le Olimpiadi : “Siamo maturati - ci piacerebbe entrare tra i primi dieci” : ESCLUSIVA OASPORT – Charlene Guignard e Marco Fabbri sono pronti a vivere la loro seconda Olimpiade dopo il quattordicesimo posto di Sochi 2014. I pattinatori dell’Agorà Skating Team allenati da Barbara Fusar Poli (medaglia di bronzo a Salt Lake City nel 2002 in coppia con Maurizio Margaglio) hanno dimostrato in questo quadriennio Olimpico una crescita importante. Nella stagione in corso, oltre che trionfare nella prima parte della ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: singolo maschile, singolo femminile, coppie d’artistico, danza e team event. Andiamo a scoprire il calendario completo delle competizioni che avranno luogo sulla patinoire della Gangneung Ice Arena. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. VENERDÌ 9 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio DI FIGURA – Team event ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nordici 2018 : Alexander Majorov domina la gara dopo l’esclusione di PyeongChang 2018 : La Lappi Arena di Rovaniemi (Lapponia) ha ospitato in questi giorni I Campionati Nordici 2018, competizione annuale inaugurata nel 2011. Nella categoria individuale maschile Alexander Majorov, atleta svedese recentemente escluso dalle Olimpiadi di PyeongChang in quanto non è riuscito ad ottenere i punteggi richiesti dalla sua federazione, ha dominato la gara imponendosi saldamente sugli atleti avversari. L’atleta settimo classificato agli ...

VIDEO – Pattinaggio artistico : i programmi vincenti di Daniel Grassl alla Torun Cup 2018 : Dopo le vittorie di Zagabria e Graz, il giovanissimo azzurro Daniel Grassl ha conquistato il suo terzo successo stagionale nella categoria senior, imponendosi sul ghiaccio della città polacca di Torun. Il quindicenne ha stabilito un nuovo primato personale nel programma corto (69.34 punti) nonostante una caduta, mentre nel free skating si è fermato a 127.04 punti, anche in questo caso con una deduzione. Il totale di 196.38 punti gli ha comunque ...

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup : Daniel Grassl domina il singolo maschile. Ghiraldi-Ambrosini scivolano al secondo posto : Il palazzo del ghiaccio Tor-Tor rink Municipal Sports and Recreation di Torun, Polonia, ha ospitato in questi giorni la Torun Cup 2018, annuale competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione. Nella massima categoria, Daniel Grassl ha confermato il primo posto ottenuto ieri nello short program vincendo la gara con ampio margine; l’atleta allenato da Lorenzo Magri e tesserato con la Young Goose ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu non gareggerà nel team event : Reduce da un infortunio, Yuzuru Hanyu tornerà in gara direttamente ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Come indicato dalla stampa nipponica, però, il fuoriclasse giapponese raggiungerà la Corea del Sud in ritardo al fine di perfezionare i propri programmi, e non prenderà dunque parte alla gara a squadre. Il suo obiettivo sarà invece quello di conquistare la seconda medaglia d’oro consecutiva nella prova maschile. Quinto a ...

Pattinaggio artistico - Nicole Della Monica e Matteo Guarise nell’anno dell’exploit : “A PyeongChang l’obiettivo sono i 200 punti” : Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono giunti alla loro seconda Olimpiade in carriera dopo il dodicesimo posto di Sochi 2014. Nicole, in coppia con Yannick Kocon, aveva raggiunto lo stesso risultato ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010. La coppia di artistico azzurra è reduce da una prima parte di stagione straordinaria, iniziata con una prestazione importante al Finlandia Trophy e coronata con la terza posizione conquistata ...

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup 2018 : Gabriele Frangipani trionfa nella categoria Junior. Grassl primo dopo lo short : Il palazzo del ghiaccio Tor-Tor rink Municipal Sports and Recreation di Torun, Polonia, sta ospitando in questi giorni la Torun Cup 2018 di Pattinaggio artistico, annuale competizione internazionale giunta alla sua undicesima edizione. nella categoria Junior l’azzurro Gabriele Frangipani ha trionfato nella gara individuale maschile conducendo saldamente entrambi i segmenti di gara. L’atleta Vice Campione Nazionale tesserato con la ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : Nella storia olimpica, l’Italia ha conquistato solamente due medaglie di bronzo nel Pattinaggio di figura: i primi a salire sul podio furono i danzatori Barbara Fusar-Poli e Maurizio Margaglio, che si classificarono terzi a Salt Lake City 2002, mentre quattro anni fa, a Sochi 2014, fu Carolina Kostner ad eguagliare questo risultato. Riuscirà l’Italia ad ottenere una nuova medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018? Le ...

Pattinaggio artistico - Giada Russo è pronta per PyeongChang 2018 : “Voglio vivere con intensità ogni istante” : Manca davvero pochissimo all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giada Russo, atleta della Nazionale Italiana di Pattinaggio artistico, farà il suo esordio assoluto nella competizione a cinque cerchi. L’atleta torinese, Campionessa Nazionale negli anni 2015 e 2016, è reduce da una buona prima parte di stagione, culminata con due ottimi primi posti ottenuti alla Merano Cup e al Cup Of Tyrol di Inssbruck. Dopo un ...

Pattinaggio artistico - Giada Russo è pronta per PyeongChang 2018 : “Voglio vivere con intensità ogni istante” : Manca davvero pochissimo all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giada Russo, atleta della Nazionale Italiana di Pattinaggio artistico, farà il suo esordio assoluto nella competizione a cinque cerchi. L’atleta torinese, Campionessa Nazionale negli anni 2015 e 2016, è reduce da una buona prima parte di stagione, culminata con due ottimi primi posti ottenuti alla Merano Cup e al Cup Of Tyrol di Inssbruck. Dopo un ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Ormai manca davvero poco. Molti atleti azzurri hanno già raggiunto PyeongChang, località della Corea Del Sud che nei prossimi giorni sarà teatro dei XXII Giochi Olimpici Invernali. La spedizione italiana di Pattinaggio artistico arriva in Corea Del Sud colma di ambizioni. Nonostante le possibilità di medaglie ridotte ai minimi termini (solo Carolina Kostner potrà effettivamente cercare di conquistare la seconda medaglia olimpica in carriera), ...