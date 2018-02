Pamela | l' orrore sessuale con un italiano per comprare la droga

Blastingnews

: Troppo forte il dolore per morte di Pamela, vicina alla famiglia.Risulta che responsabile sia spacciatore nigerian… - lauraboldrini : Troppo forte il dolore per morte di Pamela, vicina alla famiglia.Risulta che responsabile sia spacciatore nigerian… -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Nuovi retroscena sulle ultime ore della vita diMastropietro, la 18enne il cui corpo è stao trovato a pezzi dentro due valigie alla periferia di Macerata. La giovane, secondo quanto appurato dagli investigatori, è deceduta nella casa di Innocent Oseghale, lo spacciatore nigeriano che, si presume, dopo la morte della ragazza per overdose, ha fatto letteralmente a pezzi il cadavere per poi farlo sparire. Le indagini in questi giorni si sono concentrate per ricostruire tutto il viaggio didal momento in cui ha lasciato il centro di recupero per tossicodipendenti di Corridonia, dove era stata ricoverata. Gli investigatori stanno cercando di comprendere non solo i suoi ultimi movimenti, ma anche il modo in cui si sarebbe procurata il denaro necessario perla dose di eroina che le sarebbe stata fatale. Al momento della fuga, infatti, la giovane era priva di documenti e ...