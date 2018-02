Pamela | il nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l' omicidio ' Era in

"Pamela in overdose - sono scappato" - parla il nigeriano : Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Pamela ha avuto una crisi, è andata in overdose. Non sapevo cosa fare, sono scappato". E' quanto avrebbe sostenuto, secondo quanto si apprende da fonti della Procura di Macerata, Innocent Oseghale, il nigeriano finito in carcere per la morte di Pamela Mastropietro, la rag

Il nigeriano arrestato : Pamela in overdose. E io sono scappato. ?Si cerca un complice : "Pamela ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato". Prima aveva smentito ogni coinvolgimento, ora Innocent Oseghale avrebbe invece detto queste parole ai magistrati. Ma non ha ammesso nulla. Né l'omicidio, né il vilipendio, né l'occultamento di cadavere e nemmeno lo smembramento del corpo.Insomma, per conoscere come è morta Pamela Mastropietro toccherà attendere i risultati degli esami tossicologici. Intanto, ...

Macerata - morte Pamela - il nigeriano aveva un complice : l'avrebbe aiutato a fare a pezzi la ragazza : Ore contate per il complice di Innocent Oseghale, l'ex rifugiato nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la diciottenne romana Pamela Mastropietro. La procura di Macerata sta facendo ...

Pamela Mastropietro - il nigeriano le ha asportato anche il pube Video : Le indagini sulla morte della ragazza 18enne romana sono tutt'ora in corso, si tratta probabilmente del caso di cronaca nera più efferato dall'inizio dell'anno. Oltre a questa tragedia si è associato da poco un altro caso di cronaca, dove un ragazzo di nome Luca Traini è stata arrestato dopo aver tentato di compiere una strage nella comunita' africana per vendetta di quanto successo a Pamela #Mastropietro. Le ultime novita' sul caso di Pamela Il ...

Pamela - litri di candeggina sul corpo : "Cancellate dal nigeriano le prove dello stupro" : Spuntano nuovi particolari agghiaccianti dalle indagini sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne di Roma uccisa e fatta a pezzi con una mannaia e un grosso coltello dopo essere scappata dalla...

