Pamela | il gip esclude l’omicidio ma convalida l’arresto dello spacciatore  

Traini tace davanti al gip ma parla con il pm. Via l'accusa di omicidio per il nigeriano di Pamela : L'autore della sparatoria di Macerata, resta muto davanti il giudice per le indagini preliminari che conferma l'arresto. La morte di Pamela, dovuta forse ad overdose. 'Ha avuto una crisi, ho avuto ...

Morte Pamela - gip esclude omicidio da convalida arresto : Il gip di Macerata il 3 febbraio ha convalidato l'arresto di Innocent Oseghale. Il nigeriano è accusato di aver ucciso Pamela Mastropietro e di averne smembrato il corpo. Il cadavere della diciottenne romana è stato trovato in due trolley nelle campagne di Pollenza. Ora si apprende che il gip di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, ha escluso l'accusa di omicidio dalla convalida del fermo. I reati che gli sono contestati, secondo il gip, ...

Pamela Mastropietro - il gip di Macerata esclude omicidio per Innocent Oseghale : fermo per occultamento e vilipendio : Il fermo di Innocent Oseghale, il pusher accusato della morte di Pamela Mastropietro, i cui resti sono stati trovati in un due trolley a Macerata, è stata convalidato. Ma il gip Giovanni Maria Manzoni ha escluso la contestazione dell’omicidio la 18enne romana fatta a pezzi dall’uomo. Al cittadino nigeriano, in Italia con un permesso di soggiorno scaduto, vengono contestati l’occultamento e il vilipendio di cadavere. Il giudice, ...

Pamela - Gip convalida ma non omicidio : 10.45 Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le accuse per cui il gip di Macerata Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale per la morte di Pamela Mastropietro. Oseghale resta comunque indagato anche per l'omicidio, mentre un altro pusher nigeriano è indagato per la cessione di eroina a Pamela. La 18enne si era allontanata da una comunita. Il suo corpo è stato trovato in due trolley e suoi vestiti con tracce di sangue ...

"Innocent Oseghale non ha ucciso Pamela Mastropietro". Il gip esclude l'omicidio ma convalida l'arresto : Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Il giudice, confermano fonti giudiziarie, ha ritenuto non vi fosse fosse prova certa per sostenere l'addebito di omicidio per il quale Oseghale resta indagato. Un altro pusher nigeriano è invece indagato per la cessione di eroina ...

