Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Ci sarà il Ghana | Akwasi Frimpong fa la storia

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino - manca l’ultimo sigillo. Ma c’è da battere lo spettro Klaebo… : Nel quadriennio olimpico Federico Pellegrino ha vinto tutto quello che c’era da vincere, una coppa di specialità tre stagioni fa, il titolo mondiale nella sprint individuale lo scorso anno. Per completare il “Grand Slam” manca solo l’oro olimpico ma la montagna per arrivare al tris di trionfi è davvero alta da scalare. Questa montagna si chiama Johannes Hosfjot Klaebo, il fenomeno norvegese che da due stagioni a questa parte, domina in lungo e ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 stanno per prendere il via. Dal 9 al 25 febbraio la città coreana sarà il centro del mondo per quanto riguarda gli sport di neve e ghiaccio. Una delle discipline di punta sarà lo sci alpino, che prevederà un lungo e ricchissimo programma, con ben 11 gare che prenderanno il via domenica 11 febbraio con la discesa maschile. La FIS ha messo a disposizione 320 quote per altrettanti atleti, con un tetto di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Windisch e Lukas Hofer - le mine vaganti. Serve la giornata della vita al poligono per sognare : Lukas Hofer e Dominik Windisch, negli ultimi anni, hanno dimostrato in più occasioni di poter lottare per il podio anche nello scenario ultra competitivo del Biathlon maschile, nel quale più di trenta atleti, potenzialmente, possono finire sul podio in ogni gara. I due azzurri si si presenteranno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 senza i favori del pronostico ma con la consapevolezza di non partire battuti nella corsa alle ...

Dove vedere in diretta le Olimpiadi invernali : Le informazioni per seguire tutti gli eventi dei Giochi olimpici di Pyeongchang, a partire dalle prime gare in programma domani

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Francesca Lollobrigida la punta di diamante : Dal 9 al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti nella rassegna europea di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione. Una squadra composta da nove atleti: 6 uomini e 3 donne. CONVOCATI Speed skating ALLE Olimpiadi ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner per l’ennesima impresa. Ma gli ostacoli non mancheranno : Siamo finalmente giunti all’appuntamento più atteso, le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nella notte tra giovedì e venerdì infatti, la competizione del Team Event darà ufficialmente avvio alle gare di Pattinaggio artistico. La punta di diamante della spedizione azzurra sarà Carolina Kostner, medaglia di bronzo a Sochi 2014, chiamata a realizzare l’ennesima impresa: riuscire a conquistare un posto sul podio, probabilmente sul ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang assegnerà complessivamente nove medaglie, con due Gundersen, il 14 e 20 febbraio, e una gara a squadre che chiuderà il programma il 22 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia degli azzurri. Gundersen dal trampolino normale Partiamo dal campione in carica Eric Frenzel, che ha dominato il quadriennio olimpico ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Vincent Kriechmayr. L’austriaco sogna in grande : L’argomento medaglie d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali è ben conosciuto dall’Austria, che è la nazione ad aver trionfato per il maggior numero di volte in questa specialità nella manifestazione a Cinque Cerchi. Sono ben sette i campioni austriaci capaci di salire sul gradino più alto del podio olimpico, l’ultimo dei quali è stato Matthias Mayer proprio quattro anni fa a Sochi. Anche a PyeongChang ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller - ora o mai più : È giunto il momento più atteso nella vita di tanti sportivi, quello che può farti svoltare una intera carriera. Venerdì 9 febbraio a PyeongChang con la cerimonia di apertura scattano i Giochi Olimpici Invernali e dal giorno successivo inizieranno ad assentarsi le medaglie. Sin dal primo giorno di gare entrerà in scena una delle stelle azzurre di questi Giochi: Dominik Fischnaller, l’uomo punta della nazionale di Slittino. L’altoatesino vuole ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marit Bjoergen ha giocato a nascondino ma ora vuole vincere tutto : Una marcia di avvicinamento alle Olimpiadi senza precedenti per Marit Bjoergen, la mamma volante di Trondheim che ha impostato la sua stagione esclusivamente sull’appuntamento olimpico e c’è da giurare che la vedremo ancora una volta protagonista ad altissimi livelli a PyeongChang. E’ vero, Bjoergen inizia ad avere un’età in cui le energie vanno centellinate, in cui non si può essere ponti a combattere ad altissimi livelli ogni settimana, in cui ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Tutti i portabandiera e l’ordine di uscita della Cerimonia d’Apertura : le 92 Nazioni partecipanti : Saranno ben 92 le Nazionali partecipanti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (91 a cui si aggiungono gli atleti russi che non sfileranno dietro il loro vessillo). La Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 9 febbraio sarà uno dei momenti più attesi dalla rassegna a cinque cerchi, la sfilata delle varie delegazioni all’interno dello Stadio sarà come sempre appassionante e avvincente, un giro del Mondo virtuale in poco più ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i grandi infortunati. Tante assenze di lusso in Corea del Sud : Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 saranno presenti i migliori interpreti mondiali delle discipline della neve e del ghiaccio, ma con qualche eccezione. Vi sono innanzi tutto i numerosi sportivi russi esclusi per via della nota questione doping, così come per doping è attualmente squalificata la fondista norvegese Therese Johaug. Ma vi sono anche diversi atleti che si sono visti costretti a rinunciare alla competizione a cinque ...