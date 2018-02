Olimpiadi 2018 | Sofia Goggia e Federica Brignone guidano la valanga azzurra

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : I Giochi saranno trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e sui canali Rai in maniera parziale, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Sabato 10 febbraio saranno assegnate le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra queste, anche quella riguardante la gara maschile da trampolino normale di Salto con gli sci. Andiamo a vedere, gara per gara, chi sono i favoriti per la conquista delle medaglie in palio nelle competizioni che si disputeranno nel comprensorio di Alpensia, in Corea del Sud. HS 109 UOMINI Sarà la prima gara, fondamentale per rompere il ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dal 9 al 25 febbraio: sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud ci sarà davvero da divertirsi. Tra i 15 sport presenti ai Giochi c’è anche lo sci Freestyle con le sue cinque discipline, presenti sia al maschile che al femminile: moguls, aerials, slopestyle, halfpipe e ski cross. Dunque verranno messi in palio 10 titoli e 30 medaglie: si preannuncia grande battaglia tra le ...

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Joe Cecchini - il canadese dal cuore azzurro : Se nasci in una cittadina che si chiama Trail (in Canada) hai il destino letteralmente segnato. Il motivo? “Trail”, infatti, nella lingua inglese può assumere diversi significati, da pista a traccia, dall’accezione inseguire fino all’arrampicarsi. Per Joseph Luke Cecchini (clicca qui per la scheda personale) tutti questi significati si sposano in maniera perfetta con la sua prossima avventura ai Giochi Olimpici di ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud fanno paura. Norvegia favorita nelle prove veloci : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, una coppia pronta a dominare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La Norvegia sogna in grande con i suoi due campioni, tra i principali favoriti nelle prove veloci sulle nevi coreane. Entrambi sono reduci da una stagione davvero molto positiva e si candidano ad essere protagonisti sia in discesa, sia in superG. Svindal è tornato a gareggiare dopo l’ennesimo grande infortunio della carriera ed è già ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Dieci giorni di bob ad altissimi livelli quelli previsti per i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Le tre competizioni previste, bob a 2 uomini e donne e bob a 4, tra allenamenti e gare impegneranno gli atleti dal 15 al 25 febbraio, anche se le medaglie saranno assegnate il 18 e 19 febbraio per quanto riguarda il bob a 2 uomini, il 20 e 21 febbraio per il bob a 2 donne e il 24 e 25 febbraio per il bob a 4. Andiamo, dunque, a conoscere nel ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Bettrone correrà anche i 1500 in Corea del Sud : Era la prima delle riserve, ora invece è tra le iscritte alla competizione olimpica: Francesca Bettrone, per effetto della rinuncia della quota da parte di un’altra Nazione, entra a far parte del novero delle atlete che si daranno battaglia per le medaglie sui 1500 metri femminili nello Speed skating sul ghiaccio di PyeongChang. Per Bettrone, dunque, sull’anello sudCoreano si profila un triplice impegno: l’atleta azzurra si era ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze azzurre di andare a medaglia nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang saranno quasi totalmente concentrate su Alessandro Pittin, fuoriclasse carnico tornato a spiccare il volo dopo due stagioni difficili e pronto a contendere il podio ai migliori interpreti mondiali della disciplina. L’Italia si presenta in Corea del Sud con altri tre atleti, l’esperto Lukas ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) avrà finalmente inizio. Una rassegna attesissima che avrà nello Speed skating una delle specialità più spettacolari. Tante le attese circa le prestazioni cui assisteremo lungo l’anello di ghiaccio sudcoreano del Gangneung Oval. La nazionale azzurra vorrà far sognare e le frecce non mancano sia nelle distanze lunghe che nella mass start. ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Saranno tre, come consuetudine, le gare in programma a PyeongChang 2018 per quanto riguarda il bob. Sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre vedremo bob a 2 e bob a 4 maschili, e bob a 2 donne. La Germania vuole fare la voce grossa in questa edizione dei Giochi Olimpici, ma Canada e Stati Uniti proveranno a renderle dura la vita. L’Italia si presenta solamente nel bob a 4 con poche chance di puntare alle medaglie. Andiamo a conoscere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : come vederle in tv? Copertura completa su Eurosport - 100 gratis e in chiaro sulla RAI : ... saranno trasmesse in chiaro in diretta tv su Rai Due e su RaiSport , oltre che in diretta streaming su RaiSport. Gli appassionati dovranno tenere conto del fuso orario visto che in Corea del Sud ...