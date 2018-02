Oggi è il Safer Internet Day | ecco 4 regole fondamentali per migliorare la tua sicurezza

meteoweb.eu

: 'Un internet migliore comincia da te' Oggi in tutto il mondo è il 'Safer Internet Day'. La #Rai con il @MiurSocial… - Raiofficialnews : 'Un internet migliore comincia da te' Oggi in tutto il mondo è il 'Safer Internet Day'. La #Rai con il @MiurSocial… -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Le aziende tecnologiche, gli educatori e molti altri indicano il 6 febbraio come ilDay ed esortano le persone ala loroonline. Molti studiosi e ricercatori accademici degli Stati Uniti stanno studiando gli aspetti dellainformatica e hanno identificato alcuni modi per aiutare le persone a essere sicure in rete.una sintesi del loro lavoro in 4 punti essenziali. 1. Le password sono un punto debole Con password lunghe, complesse e uniche – da non riutilizzare in siti diversi – per tutti i dispositivi, ricordare tutte le chiavi dipuò facilmente diventare un problema, ma Megan Squire, informatica dell’Elon University, scrive che esiste un aiuto: “L’utente medio diha 19 diverse password, ma il software può aiutare. Il compito del software di gestione delle password è quello di occuparsi di generare e ricordare password ...