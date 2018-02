Nuoto | Gregorio Paltrinieri e le acque libere | nuova gara in mare per il campione

Nuoto : Gregorio Paltrinieri si impone ancora una volta nei 1500 sl in Australia a Sydney : Gregorio Paltrinieri concede il bis. Dopo essersi imposto nel corso del Victorian Open di Melbourne (Australia) nei suoi amati 1500 stile libero, il campione del mondo, olimpico ed europeo delle trenta vasche si è ripetuto anche a Sydney, nel campionato del Nuovo Galles del Sud, vincendo la gara più lunga in piscina (1500 stile libero) con il crono di 15’13”. Continua dunque, sotto una buona stella, la preparazione ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri si prende la rivincita e si impone nei 1500 stile libero del Victorian Open. Mack Horton chiude terzo : Gregorio Paltrinieri risplende anche nella vasca di Melbourne (Australia) del Victorian Open di Nuoto. L’azzurro, infatti, impegnato in un periodo di preparazione nell’emisfero australe ha deciso di prendere parte ad una tre giorni di gare per mettersi alla prova e confrontarsi con gli oceanici. Il carpigiano, dopo aver ottenuto il secondo posto nei 400 stile libero (prima giornata) ed il 3° posto nei 1200 metri in mare (seconda ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri terzo nei 1200 metri in mare nel Victoria Open dietro a Mack Horton : Gregorio Paltrinieri continua il suo periodo di preparazione in Australia cimentandosi nella competizione del Victorian Open insieme al suo amico e compagno di allenamenti, nonchè campione olimpico dei 400 stile libero, Mack Horton. Ebbene, il carpigiano, dopo il secondo posto ottenuto ieri nei 400 stile libero alle spalle proprio di Horton con il tempo di 3’51″80, si è esibito nei 1200 sl in mare. L’azzurro ha chiuso in terza ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri torna in Australia : 400m in 3 : 51.80 ai Victorian Open dietro Mack Horton : Gregorio Paltrinieri è tornato ad allenarsi in Australia, con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia a causa dell’influenza che lo ha colpito durante le festività natalizie. Il Campione Olimpico dei 1500m era tornato in Europa per partecipare alla rassegna continentale in vasca corta dove non è riuscito ad agguantare la medaglia d’oro e ora dall’altra parte del Mondo prosegue il proprio percorso insieme ai fenomeni ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri rinvia la partenza per l’Australia. Il Campione Olimpico tornerà sui 10km a marzo : Gregorio Paltrinieri è costretto a letto da un virus influenzale, come riporta la Gazzetta dello Sport, che lo obbliga a rinviare la partenza per Melbourne dove si allenerà per altri due mesi insieme a Mack Horton. Il Campione Olimpico, reduce dal secondo posto sui 1500m agli Europei in vasca corta, ha già concluso la prima parte della sua esperienza in Australia e ora il suo programma prevede anche gare nei meeting locali contro gli australiani ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “In Australia sto migliorando la tecnica - da marzo in Italia tornerò a macinare chilometri” : Gregorio Paltrinieri è pronto per ripartire alla volta dell’Australia e completare, nei tre mesi restanti, il programma di allenamenti convinto della bontà della scelta fatta e che i frutti, nel momento del bisogno, si raccoglieranno. Il ritorno in Italia è poi previsto a metà marzo, quando il carpigiano si cimenterà a Doha in una 10 km giusto per non perdere confidenza con una distanza che lo affascina e su cui, senza mezzi termini, punta ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e le incognite australiane. L’ascesa di Romanchuk mette davvero paura : La Royal Arena è stata teatro di tanti trionfi per l‘ItalNuoto agli Europei 2017 di vasca corta a Copenhagen (Danimarca). 5 ori, 7 argenti e 5 bronzi non sono certo pochi e la valutazione complessiva del gruppo che ha preso parte alla rassegna continentale non può che essere positiva. Tuttavia, nella piscina danese Gregorio Paltrineri ha dovuto subire lo smacco della sconfitta nei suoi 1500 stile libero, per mano ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini - nuove scelte e pericolose controindicazioni? : Nella giornata dei trionfi azzurri e delle cinque medaglie, forse, sono proprio gli atleti dal curriculum più importante a non aver del tutto convinto. Ci riferiamo a Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini, in gara nella terza giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Qualcuno potrà dire: “Ma Greg ha vinto l’argento”. E’ vero, però di fatto, per un campione come lui, il secondo posto nei ...

Nuoto - Europei 2017 vasca corta Gregorio Paltrinieri lontano dal top - Romanchuk imbattibile. L'azzurro si accontenta dell'argento : La preparazione di Greg evidentemente non era stata perfetta e si è visto al termine di un'annata che comunque lo ha consacrato Campione del Mondo a Budapest firmando l'accoppiata con l'oro a cinque ...

VIDEO Nuoto - Europei 2017 vasca corta – Gregorio Paltrinieri sottono : la gara d’argento del Campione Olimpico : Gregorio Paltrinieri non era in forma e si è dovuto inchinare allo strapotere di Romanchuk sui 1500m degli Europei 2017 in vasca corta: l’azzurro si accontenta dell’argento sulla distanza prediletta alle spalle dell’ucraino. Di seguito il VIDEO della gara del Campione Olimpico che non è parso in grandissime condizioni. (foto la presse) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Nuoto - Europei 2017 vasca corta – Gregorio Paltrinieri lontano dal top - Romanchuk imbattibile. L’azzurro si accontenta dell’argento : Gregorio Paltrinieri non riesce a inventarsi il miracolo nel giro di una notte e la sfida con Romanchuk non ha praticamente avuto luogo alla Royal Arena di Copenhagen (Danimarca): l’ucraino domina letteralmente i 1500m degli Europei 2017 in vasca corta, il Campione Olimpico di Rio 2016 si deve accontentare di un argento opaco per le sue qualità e potenzialità, al di sotto delle aspettative della vigilia. Il carpigiano non era purtroppo al ...

GREGORIO PALTRINIERI/ Finale 1500 m SL streaming video e diretta tv : batteria negativa ma... (Europei Nuoto) : GREGORIO PALTRINIERI: diretta tv, streaming video, orario e risultato live della Finale dei 1500 m stile libero agli Europei di nuoto vasca corta 2017 a Copenaghen.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 11:56:00 GMT)

Gregorio Paltrinieri/ Finale 1500 m SL streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Europei Nuoto) : Gregorio Paltrinieri: diretta tv, streaming video, orario e risultato live della Finale dei 1500 m stile libero agli Europei di nuoto vasca corta 2017 a Copenaghen.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 10:02:00 GMT)

Nuoto - Europei vasca corta 2017 – Gregorio Paltrinieri - ora serve la magia! Condizione difficile - firmerà l’impresa contro Romanchuk? : Gregorio Paltrinieri non è al meglio della forma: purtroppo è questa la notizia poco confortante che arriva da Copenhagen dove si stanno disputando gli Europei 2017 in vasca corta. Il Campione Olimpico, tornato nel Vecchio Continente proprio per questa gara dopo intensi mesi di allenamento in Australia, non ha incantato nelle batterie dei 1500m e la sua scalata alla medaglia d’oro sembra davvero molto difficile. Lo stesso atleta non si è ...