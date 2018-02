ilfattoquotidiano

: ‘Nudge’, ‘sludge’, ‘grudge’ e Russiagate. Così ogni giorno manipolano l’informazione - silviabest77 : ‘Nudge’, ‘sludge’, ‘grudge’ e Russiagate. Così ogni giorno manipolano l’informazione -

(Di martedì 6 febbraio 2018) La Spintarella è il titolo di un libro con due autori illustri (anche se sconosciuti al grande pubblico italiano): Cass Sunstein e Richard Thaler. Il primo dei due è stato uno dei “consiglieri” principali di Barack Obama, scelto opportunamente, come vedremo fra poco, per manipolare al meglio l’opinione pubblica americana e mondiale. Un vero artista dei trucchi comunicativo-informativi, atti — si dovrebbe dire in termini criminal-giudiziari — a distorcere la verità, a mescolarla con il falso in modo da rendere difficile o impossibile distinguere l’una dall’altro; a creare storie atte a distrarre il pubblico ignaro in modo tale da riempire il suo “immaginario” di questioni prive disenso, contraddittorie le une alle altre; a sollevare problemi inesistenti o secondari portandoli in primo piano nei grandi media in modo tale da trasformare il cosiddetto “dibattito pubblico” in una melma ...