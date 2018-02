Norwegian Air ha attivato una rotta low cost fra Roma e San Francisco

Norwegian Air - da Fiumicino a San Francisco a partire da 179 euro : inaugurato nuovo volo : Dopo aver attivato lo scorso mese di novembre i collegamenti dall'aeroporto di Fiumicino verso New York–Newark (7 giorni su 7) e Los Angeles (3 alla settimana), Norwegian, tra le migliori compagnie aeree low-cost lungo raggio al mondo e in europa e che dal 2007 ha scelto Roma Fiumicino, primo durante il 2017 nelle classifiche internazionali di Aci europa per i servizi di qualità offerti, come base operativa in Italia (lo scorso anno ...

Alitalia e Norwegian Air : è guerra sui social : È guerra nei cieli e su Twitter tra Alitalia e Norwegian Air. Le due compagnie si sono scontrate sui voli e le relative tariffe verso gli Stati Uniti. La sfida è iniziata con una pubblicità di Alitalia che ha scatenato la reazione dei norvegesi.Il tweet di AlitaliaDa pochi mesi, la compagnia low cost Norwegian Air ha avviato i voli diretti da Roma verso gli Usa e ha annunciato che dalla prossima estate saranno effettuati collegamenti anche da e ...

New York-Londra in 5 ore e 13 minuti Record del boeing Norwegian airlines : All'inizio di gennaio la Norwegian airlines è stata celebrata sui media internazionali per aver lanciato il volo low cost più lungo del mondo . Lunedì scorso la compagnia scandinava ha ottenuto un altro primato: un suo boeing 787-9 Dreamliner, partito dallo scalo JFK di New York ha raggiunto Londra Gatwick in 5 ore e 13 minuti, ...