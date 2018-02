No alla scarcerazione | Marcello Dell' Utri resta in carcere

Dell'Utri - "no" del tribunale alla scarcerazione : Marcello Dell'Utri resta in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha infatti respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex parlamentare. L'ex senatore di Forza Italia...

Tribunale dice 'no' alla scarcerazione. Dell'Utri : mi lascio morire - stop a cibo e cure : Numerose le reazioni dal mondo politico. C'è chi parla di accanimento, chi di pagina indegna di un Paese civile e chi sottolinea come il caso dell'ex senatore accenda i riflettori su molti casi di persone detenute con patologie che se non vengono curate adeguatamente possono morire anche in modo piuttosto rapido

