Nazionale Under 21 | Evani in panchina per le amichevoli contro Norvegia e Serbia

Nazionale Under 21 : Evani prende il posto di Di Biagio : Chicco Evani, ex giocatore del Milan, è stato promosso nel ruolo di selezionatore della Nazionale Under 21 dopo che Gigi Di Biagio ha preso l’incarico della prima squadra. L’annuncio è stato dato oggi dal sito ufficiale della Figc che rivela come Evani sarà in panchina nelle due gare già programmate dell’Under 21 contro Norvegia (a Perugia) e Serbia (Novi Sad) in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo. Dunque ...

Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio : La FIGC ha affidato temporaneamente l’incarico di commissario tecnico della Nazionale di calcio Under-21 ad Alberico Evani, membro dello staff tecnico della Nazionale maggiore. Evani allenerà l’Under-21 per le due amichevoli in programma il 22 marzo a Perugia contro la The post Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio appeared first on Il Post.

DI BIAGIO NUOVO CT ITALIA / Allenatore della Nazionale ad interim : conserva anche l'Under 21 : Di BIAGIO NUOVO Ct ITALIA: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:35:00 GMT)

Manchester City - è fatta per un Nazionale Under 21 : Sky Sport Uk riferisce che il Manchester City è vicinissimo a Jack Harrison , ala in forza al New York City. Il nazionale under 21 inglese, che oggi sbarca in Inghilterra, arriverà per 4 milioni di ...

Calcio femminile : terminato il raduno congiunto tra Nazionale A ed Under23. Il 20 gennaio amichevole Italia-Francia : “E’ stato uno stage molto proficuo. Il lavoro di scouting ha permesso di ampliare il ventaglio di giocatrici convocabili e ci sono diverse giovani interessanti e di prospettiva.Alcune ragazze dell’Under 23 hanno avuto la possibilità di fare qualche seduta di allenamento con la Nazionale maggiore, erano emozionate e anche un po’ sorprese per la convocazione. C’è stato grande entusiasmo e questa mattina nell’amichevole ho visto una buona intensità ...

Volley : la Nazionale Under 18 in ritiro a Vigna di Valle : Vigna DI Valle (BRACCIANO) -Primo collegiale per la nazionale Under 18 Maschile in vista del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma a Martina Franca (TA) dal 4 al 6 ...

Volley : la Nazionale Under 18 prepara la qualificazione Europea : VIGNA DI VALLE (BRACCIANO) -Primo collegiale per la nazionale Under 18 Maschile in vista del Torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma a Martina Franca (TA) dal 4 al 6 ...