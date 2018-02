Monster Hunter | World è il gioco più popolare su Xbox One

Monster Hunter World - Dove trovare Fucium - Dragonite - Cristalli di Luce e altri minerali : Monster Hunter World pone, esattamente come ogni altro capitolo della serie, un evidente focus sul crafting e ovviamente non possiamo di certo ignorare una delle tipologie di materiali più importanti per questa meccanica. I minerali sono fondamentali per la costruzione di armi e armature migliori e per questo vale la pena di scoprire Dove possiamo trovare particolari tipi come Fucium, Dragonite e Cristalli di Luce. In questa pagina della guida ...

Monster Hunter World supera PlayerUnknown's Battlegrounds tra i titoli più venduti su Xbox Store : PlayerUnknown's Battlegrounds ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori Xbox One, il titolo ha dominato tra i giochi più venduti sullo Store per diverse settimane, ma ora, a quanto pare, è stato superato da Monster Hunter World, l'apprezzato hunting game di Capcom del quale vi abbiamo offerto la nostra guida.È chiaro che Monster Hunter World è stato molto popolare. Il gioco, infatti, ha già distribuito 5 milioni di unità, incluse le ...

Monster Hunter World Guida : Dove trovare i Cristalli - Gemme - Uova - Ossa e Minerali : Le Sacche in Monster Hunter non sono gli unici materiali di cui avrete bisogno per la fabbricazione di Armature, Armi ed Oggetti di vario tipo. In questo articolo Guida vi spiegheremo Dove recuperare i vari Cristalli, Gemme, Uova, Ossa e Minerali vari. Guida ai Cristalli, Gemme, Uova, Ossa e Minerali in Monster Hunter World Cristallo Corallino: Questo materiale può essere estratto sugli Altipiani Corallini, il luogo migliore per ...

Monster Hunter World Guida : Dove trovare le Sacche Fiammeggiante - Acquatica - Elettrica e Velenosa : Giocando a Monster Hunter World, vi accorgerete che per fabbricare alcune armi o armature, vi verranno richiesti determinati materiali, tra cui le Sacche che si suddividono in Fiammeggiante, Acquatica, Elettrica o Velenosa, scopriamo insieme Dove recuperarle. Monter Hunter World: Guida alle Sacche Vi sono 4 tipologie di Sacche, le quali possono essere recuperate dai seguenti mostri: Sacca Acquatica: Si ottiene dall’uccisione del ...

Monster Hunter World Guida : Come catturare i mostri : Se state giocando a Monster Hunter World, potrebbe tornarvi utile sapere Come catturare i mostri di piccola, media e grande taglia. Sono tanti i mostri che potete catturare, dagli uccelli agli insetti, dai pesci ad altre tipologie di animali, scopriamo Come fare. Come catturare i mostri in Monster Hunter World Le creature di piccole dimensioni possono essere utilizzate Come animali domestici all’interno dell’alloggio, invece ...

Monster Hunter World : patch note dell'update 1.04 e dettagli sui prossimi eventi in programma : Monster Hunter: World si è recentemente aggiornato con una piccola patch, la 1.04 su PS4 e la 1.0.0.0 su Xbox One, di cui Capcom ha diffuso un breve patch note che riepiloga gli interventi applicati con questo update.Come riporta Dualshockers, la patch ha risolto alcuni bug minori segnalati dai fan, oltre a intervenire sulla missione "Quell'invadente di Anjanath", che alcuni giocatori non riuscivano ad attivare durante il gioco online. Ecco di ...

Classifiche software italiane : Monster Hunter World in vetta tra i titoli console : Monster Huner World, l'apprezzato titolo di Capcom del quale vi abbiamo già proposto la nostra guida, sembra proprio abbia fatto innamorare tantissimi giocatori. Il gioco riscuote parecchio successo a giudicare dagli ultimi dati emersi, che ci parlavano del nuovo capitolo della serie come il più venduto in UK nell'ultima settimana.Ebbene, a quanto pare Monster Hunter World è molto popolare anche tra i giocatori console italiani, stando alle ...

Guida Monster Hunter World : 5 trucchi e consigli per diventare un perfetto cacciatore : Monster Hunter World significa cacciare mostri e leggendo questa Guida sicuramente lo farete al meglio. Bisogna sapere che è possibile però catturarli vivi e spedirli ad Astera. A dirla tutta alcune missioni vanno completate così e si può anche decidere di non uccidere proprio i mostri. Il titolo di Capcom è davvero gigantesco tra missioni principali, secondarie, oggetti da raccogliere e combinare, città da visitare, per non parlare del ...

La nuova patch di Monster Hunter World risolve i problemi di connettività e matchmaking su Xbox One : Come saprete, la versione Xbox One di Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida per tutti i dettagli sul gioco) ha avuto qualche problema per quanto riguarda la connettività e il comparto multiplayer online. Fortunatamente, dopo le pesanti critiche dei fan, gli sviluppatori sono corsi ai ripari e hanno pubblicato la nuova patch che aggiorna il gioco alla versione 1.0.0.8. Questo update, come segnala VG247.com, ha lo scopo di risolvere ...

Monster Hunter World : a confronto le versioni PS4 e Xbox One in un nuovo video : Monster Hunter World ha chiaramente rappresentato la prima uscita di peso di questo 2018, il titolo di Capcom, del quale vi abbiamo già proposto la nostra guida, è risultato molto apprezzato dai giocatori console che hanno potuto già mettere mano al nuovo capitolo della serie.Il titolo, appunto, è da poco disponibile per PlayStation 4 e Xbox One e, poco fa, Digital Foundry ci aveva offerto una prima analisi della beta a confronto sulle ...

Monster Hunter : cos’è e perché dovresti giocarci : Se quanto dicevamo mesi fa circa la serie Yakuza di SEGA già non bastasse a dimostrare il crescente successo anche in occidente di produzioni dal gusto squisitamente nipponico, il boom registrato da Monster Hunter: World, ultimo capitolo della storica serie Capcom, conferma in pieno il trend. Tale operazione è però stata fortemente voluta, segnando una rottura netta con una prassi consolidata negli ultimi anni che ha visto i titoli della serie ...

Monster Hunter World : in regalo un pacchetto di oggetti per tutti i giocatori : Il primo mese dell'anno è ormai alla sua fine e ci ha già proposto un'uscita di peso, ovvero quella di Monster Hunter World, l'apprezzato titolo di Capcom del quale vi abbiamo segnalato la nostra guida.Monster Hunter World sembra essere stato molto apprezzato dai giocatori, a giudicare dai primi dati di vendita. Il titolo, infatti, ha distribuito ben 5 milioni di copie nei primi 3 giorni dal lancio e, per festeggiare questo traguardo, Capcom ha ...

Monster Hunter World Guida : Come sbloccare il completo Vedetta di Horizon : Fino all’8 Febbraio e in esclusiva PS4, partecipando ad uno specifico evento in Monster Hunter World, è possibile ottenere i materiali necessari per la fabbricazione presso la forgia, del completo Vedetta per il proprio compagno di viaggio, scopriamo insieme Come procedere. Monster Hunter World: Guida al completo Vedetta di Horizon Zero Dawn Prima di proseguire ci teniamo a chiarire che: Non potete sbloccarlo su Xbox One Non ...

Monster Hunter World fa il botto in Giappone : è già il gioco più venduto nella storia di PS4 : Evidentemente non pago dei record fatti registrare globalmente, Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida) vuole stupire anche nel territorio Giapponese dimostrandosi un autentico traino anche per le vendite di PS4.Come sottolinea Gematsu, il gioco in Giappone è disponibile solo su PS4 e questo aspetto lo configura sostanzialmente come un'esclusiva in attesa dell'uscita su PC. I dati di vendita condivisi da Famitsu dimostrano come il ...