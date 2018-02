Mirabelli | ' Gattuso al Milan altri dieci anni André Silva indietro rispetto alle attese

Milan - Mirabelli : 'Mi auguro che Gattuso possa restare il nostro allenatore per 10 anni' : MilanO - 'Gattuso non è solo grinta e forza. È un grande uomo oltre ad essere un allenatore preparato. Mi auguro che possa restare il nostro allenatore per 10 anni, non solo per questa stagione o la ...

Milan - Mirabelli a tutto campo : il futuro di Gattuso - il caso Andrè Silva e Strinic : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all’evento “Amici dei Bambini” toccando diversi temi a cominciare dal futuro di Gennaro Gattuso: “Cosa mi piace di lui? tutto. Lavora molto, ha capacità da grande allenatore ed entra nella testa dei giocatori. Mi auguro che possa rimanere al Milan ancora dieci anni. Il giorno in cui abbiamo affidato la panchina a ...

Milan - Mirabelli : "Gattuso ha convinto tutti. Ancora in corsa per gli obiettivi" : 'L'eredità di Galliani? Un ruolo importantissimo, sapevo che sarebbe stata dura. Ora siamo a metà dell'opera di un percorso che ci vede forse non al massimo delle nostre aspettative, ma crediamo nel ...

Retroscena Milan - situazione drammatica : Bonucci “conta” più di Gattuso e Mirabelli - la decisione sul ritiro è ridicola - ecco cosa servirebbe ai rossoneri : Il Milan è alla deriva ed anche le decisioni della società adesso fanno riflettere. Lascia quantomeno perplessi la scelta di sospendere il ritiro della squadra dopo una sola settimana che ha portato ad un flop clamoroso, ed il 27 si torna in campo per il derby. Solitamente i ritiri vengono interrotti per una reazione positiva delle squadre e prolungati nel caso in cui tale reazione non arrivi. In questa occasione però è stato fatto il contrario. ...

Milan - Mirabelli si prende le responsabilità : poi parla di mercato e della posizione di Gattuso : Brutta sconfitta per il Milan contro l’Atalanta, situazione sempre più difficile per i rossoneri. Ecco l’analisi di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport. Su gennaio e il mercato: “Oggi non pensiamo a gennaio per il mercato, vorremmo arrivare a gennaio con qualche vittoria. Abbiamo già chiesto scusa ai tifosi domenica scorsa, lo facciamo ancora. Sapevamo che questo progetto era lungo e tortuoso, forse ci aspettavamo qualche ...

Mirabelli via dal Milan?/ Dimissioni - rischia anche il ds : Laudisa mette Gattuso sulla graticola : Mirabelli via dal Milan? Dimissioni, rischia anche il ds: “Ci metto la faccia, ma rifarei le stesse scelte”. Le ultime notizie sul dirigente rossonero, le sue dichiarazioni e gli scenari (Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 21:37:00 GMT)

Gattuso : 'Donnarumma tranquillo - parleranno Fassone e Mirabelli' : Roma, 12 dic. (askanews) 'Da parte mia non c'è nessun problema. parleranno Fassone e Mirabelli se ci saranno problematiche con lui. Io parlo tutti i giorni con lui e non sono emerse problematiche. Gli ...

Milan - Gattuso : "Donnarumma tranquillo. Problemi? Ci pensino Fassone e Mirabelli" : "Con Donnarumma non c'è nessun problema". Rino Gattuso prova a smorzare a Milan tv la notizia che vorrebbe il portiere e il suo procuratore alla ricerca di una strada per lasciare il Milan. "Fassone e ...

Milan - Galli : 'Gattuso straordinario! Lupi? Scelto anche da Mirabelli' : Filippo Galli , responsabile del settore giovanile del Milan , parla ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta della Primavera di Lupi contro la Roma : 'Abbiamo cercato di creare meno problemi ai ragazzi, dando la Primavera a Lupi anche sotto indicazione di Mirabelli perchè conosce i ...

Mirabelli crede in Gattuso : 'Soluzione ideale - non facciamogli il funerale' : Il suo dna è importantissimo, può trasmettere a tutti noi il vero valore del mondo Milan". L'articolo prosegue qui sotto L'addio di Montella era necessario: "Avevamo bisogno di una scossa. Crediamo ...