Milano Palazzo della ragione | via libera alla terza fase di interventi

Milano - minaccia di darsi fuoco e di far saltare palazzo : arrestato 35enne : Un egiziano di 35 anni ai domiciliari ha cercato di aggredire e dare fuoco ai poliziotti arrivati a casa sua per un controllo, e ai carabinieri e ai vigili del fuoco intervenuti a supporto, venerdì ...

Ema Milano. Palazzo Marino ricorre al tribunale UE : Sulla vicenda Ema il Comune di Milano ha deciso di ricorre al tribunale UE. Lo ha comunicato Palazzo Marino in una

Palazzo Chigi : pronti a intervenire per riproporre Milano come sede Ema : Alla luce di quanto sta emergendo sull'assegnazione ad Amsterdam della sede Ema, fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso...

Un palazzo mangia smog nel cuore di Milano : sarà pronto tra un anno - tecniche all'avanguardia : Un edificio “mangia smog”, una facciata prismatica in vetro in grado di riflettere una luce diversa a seconda delle condizioni atmosferiche e poi balconi con piastrelle di ceramica riflettente che consentiranno di illuminare gli oltre 20...

Milano. A Palazzo Marino la mostra Polvere di stelle : Nell’ambito delle iniziative di “Milano è memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, su iniziativa del Consiglio comunale, fino al 2 febbraio Palazzo Marino ospiterà la mostra fotografico-pittorica “Polvere di stelle”. La mostra è realizzata dagli artisti Tom Porta e…Continua a leggere →

Arnie sul tetto di Palazzo Marino per produrre il miele Milano : Collocare due o tre Arnie sul tetto di Palazzo Marino per far conoscere l'apicoltura e produrre piccole quantità di miele «che potrebbe essere denominato miele di Palazzo Marino -Milano ed essere donato dall'amministrazione in particolari occasioni». La richiesta è contenuta nell'ordine del giorno approvato nei giorni scorsi dal Municipio 1, un progetto che sarebbe a costo zero per il Comune, BeeCity Milano - ...

Milano - esplosione a Sesto San Giovanni : distrutto l'ultimo piano di un palazzo - sei feriti : Un'esplosione si è verificata nelle prime ore di domenica a Sesto San Giovanni, nel milanese: distrutto l'ultimo piano di un palazzo. Sei i feriti. L'incidente è accaduto intorno alle 5 del mattino in ...

Incendio in un palazzo a Milano - evacuato tutto lo stabile : Incendio a Milano, in un palazzo di viale Campania. Le fiamme hanno invaso diversi appartamenti di un palazzo di quattro piani che è stato completamente evacuato dai vigili del Fuoco. Come...

Milano - più 30% di turisti a Palazzo Reale. Super mostre - vince Caravaggio : Più 173 mila visitatori. Ossia oltre due volte la capienza dello stadio di San Siro. È l'incremento record di visitatori nelle principali sedi espositive del Comune di Milano conquistato nel 2017 con ...

Milano - presepe vivente della Val Cavargna a Palazzo Lombardia : Milano, 19 dic. (askanews) Una rappresentazione del presepe vivente di Sora in Val Cavargna (Como) ha animato oggi piazza Città di Lombardia, dove erano presenti figuranti che impersonavano la Sacra ...

Milano. Il presepe di Città di Castello a Palazzo Marino : Ricreato attraverso la riproposizione degli stili architettonici che li caratterizzano, in cui la natività è volutamente posizionata al centro, come in un paese lo è la piazza principale, dove trovano collocazione i punti di riferimento della comunità. E’ il piccolo…Continua a leggere →

Natale : Milano - a Palazzo Marino il presepe di Città di Castello : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Un tipico borgo umbro, ricreato attraverso la riproposizione degli stili architettonici che li caratterizzano, in cui la natività è volutamente posizionata al centro, come in un paese lo è la piazza principale, dove trovano collocazione i punti di riferimento della comu

Milano. Palazzo Marino al fianco di chi si prende cura degli animali : Il Comune di Milano si pone al fianco di chi si prende cura degli animali del territorio. Palazzo Marino ha stanziato 60 mila euro a favore delle attività a carattere continuativo svolte nel 2017. Si tratta di una misura di…Continua a leggere →

A Palazzo Marino a Milano si sperimenta un nuovo piano sicurezza : Milano, 11 dic. (askanews) Da questa mattina il Comune di Milano sperimenta la nuova procedura per gli accessi a Palazzo Marino nell'ambito di un rafforzato piano per la sicurezza. I vigili urbani in ...