Milano Arrestato ladro seriale ipertecnologico

Milano - minaccia di darsi fuoco e di far saltare palazzo : arrestato 35enne : Un egiziano di 35 anni ai domiciliari ha cercato di aggredire e dare fuoco ai poliziotti arrivati a casa sua per un controllo, e ai carabinieri e ai vigili del fuoco intervenuti a supporto, venerdì ...

Barriera Milano - pusher arrestato dalla polizia : Uno spacciatore di 25 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Milano , insospettiti dal fatto che il giovane, di origini nigeriane, alla loro vista ha gettato per terra vicino a ...

Milano - investe e uccide 88enne con il suv poi fugge. Arrestato pirata della strada - aveva la patente sospesa : E’ stato Arrestato dalla polizia locale di Milano il pirata della strada che ieri sera, verso le 20 ha travolto e ucciso con la sua auto, senza fermarsi a prestare soccorso, un anziano, Sandro Orlandi, di 88 anni, in via Michelino Besozzo. L’Arrestato, A.G. milanese di 45 anni, geometra e incensurato, guidava a forte velocità con la patente sospesa e senza assicurazione. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test ed è ...

Milano : coltivazione di marijuana nell'appartamento - arrestato 60enne : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per il reato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, nella sua abitazione in zona Porta Genova, aveva creato in un seminterrato una serra per

Milano - sprangate a passante. Arrestato : 18.15 Un 32enne è stato Arrestato dai carabinieri, a Milano, per aver aggredito senza motivo un 30enne in attesa del tram. E' accusato di tentato omicidio. L'aggressore ha colpito per tre volte con una spranga l'uomo, che si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai passanti. E' ricoverato con diverse fratture al cranio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando il 32enne è stato bloccato era in evidente stato di alterazione. Ha precedenti ...

Milano - sprangate in testa ad un passante/ Arrestato ‘nuovo Kabobo’ : il racconto choc della ragazza testimone : sprangate in testa a un passante alla fermata del tram a Milano: 32enne del Camerun in arresto, 31enne colpito alle spalle e gravemente ferito. I due non si erano mai visti prima.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:48:00 GMT)