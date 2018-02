Milan | l' ex Maxi Lopez | ' Gattuso è l' uomo giusto!'

Milano - al via il maxi censimento dei senza tetto : volontari in campo per la ricerca by night : Si svolgerà nella notte fra il 19 e il 21 febbraio grazie alla collaborazione di Bocconi, Caritas e fondazione De Benedetti. Secondo le stime sono tra i 4 e i...

Calciomercato Juve - maxi scambio con il Milan? : La Juventus non ha messo a segno nessun colpo di mercato in questa sessione invernale, ma sta già lavorando per quella estiva. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è sempre Emre Can, forte centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore venticinquenne, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, dovrebbe firmare con la Juventus nelle prossime settimane, a meno di clamorosi colpi di scena (ricordiamo che su di ...

Milano - Atm - la banda dei biglietti in nero : scoperta la maxi truffa : A metà pomeriggio del 12 gennaio, una donna entra all'Atm Point di piazza del Duomo, si avvicina al banco vendite e chiede: «Due carnet da 10 viaggi». L'impiegata sorride, prende il denaro, porge i ...

Maxi tamponamento in A26 - inferno in autostrada : la vittima è un giovane di 19 anni del Milanese : È un giovane di 19 anni, residente in Lombardia, la vittima del Maxi incidente che si è verificato stamattina, alle 10,20, sulla carreggiata Sud dell’A26, tra il casello di Masone e lo svincolo con la A10. La vittima si chiamava Josué Emanuele Martinez Mencu, era nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Una ventina i mezz...

Calciomercato Milan - maxi scambio con l'Atletico Madrid? : Il Milan non sta di certo rispettando le aspettative di inizio stagione; considerata l'ottima campagna acquisti dei rossoneri, si pensava ad una squadra protagonista in campionato. Ad oggi, invece, l'obiettivo della qualificazione in Champions League pare davvero molto difficile da raggiungere. Nelle ultime ore, inoltre, stanno circolando voci sulla possibile partenza di alcuni dei migliori elementi del club rossonero. In particolare, secondo ...

Calciomercato Milan - maxi offerta per André Silva : ecco il possibile l'erede : André Silva è una delle delusioni del Milan in questa prima parte di stagione. Il club rossonero lo ha pagato ben trentotto milioni di euro la scorsa estate per strapparlo al Porto, ma il giocatore portoghese non è ancora andato a segno in campionato. André Silva ha segnato numerosi gol in Europa League contro squadre di seconda e terza fascia, dunque non ha certamente convinto la dirigenza rossonera. Inoltre, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ...

Calciomercato Milan/ News - Biglia : maxi offerta dalla Cina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: l’agente del centrocampista argentino, Lucas Biglia, incontrerà la dirigenza per parlare di una ricca offerta(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Milano - una maxi frode in studio commercialisti : maxi frode a Milano. Un'indagine della Guardia di Finanza ha messo nel mirino uno studio di commercialisti che di fatto offriva ai clienti un pacchetto "all inclusive" che avrebbe portato ad un'evasione grazie ad una società off shore. A guidare l'inchiesta è stata la Guardia di Finanza di Brescia che ha portato ad un'ordinanza di custodia cautelare per 25 persone. Diverse le perquisizioni eseguite dalle ...

Milano - pacchetto 'all inclusive' ai clienti per evadere il fisco : 25 nei guai per la maxi frode : La guadia di finanza di Brescia ha perquisito uno studio di commercialisti e scoperto una serie di società off shore

Calciomercato Milan - maxi scambio con il Torino? Video : Il #Milan ha molto deluso in questa prima parte della stagione; dopo le cifre spese nella scorsa sessione di #Calciomercato estivo, infatti, ci si aspettavano decisamente altri risultati. La squadra rossonera non ha mai trovato una vera identita' di gioco e la dirigenza ha deciso di esonerare Vincenzo Montella. Ora alla guida della squadra c'è Gennaro Gattuso, il quale sta facendo grandissima fatica a trovare un equilibrio. Dopo le enormi spese ...

Pellicce vere vendute come sintetiche : maxi sequestro a Milano : Se una pelliccia finta venduta come vera può essere un classico della truffa (purché il "tarocco" sia fatto bene), una pelliccia vera venduta come finta ha dell'incredibile. Eppure è successo anche questo. La polizia locale di Milano dopo un'ispezione in un negozio vicino a via Paolo Sarpi (Chinatown) ha sequestrato oltre 8.800 capi di vestiario con marchio contraffatto e contenenti Pellicce di origine animale ...