Migranti | Pagano Lega | ad Agrigento sbarcano con permesso di soggiorno falso in tasca

liberoquotidiano

: Tagada Lorenzin lei dice 5 000 mila migranti pagano tasse si rende conto quanti italiani anno licenziati ,assume loro No 1sono nostri poi V - Antonie64835363 : Tagada Lorenzin lei dice 5 000 mila migranti pagano tasse si rende conto quanti italiani anno licenziati ,assume loro No 1sono nostri poi V -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "I clandestini arrivano in Italia ormai con ildigià in. Ovviamente il documento è. E' quanto è emerso in provincia di, a Siculiana, dove alcuni carabinieri giorni fa nell’intercettare l’ennesimo sbarco fantasma di tunisini si s