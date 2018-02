Michelle Hunziker Claudio Baglioni la riporta al Festival | è lei la vera star

Sanremo2018 - Michelle Hunziker in nero con decolleté da urlo - dichiarazione d'amore al marito Tomaso : 'Ci vorrebbe una svizzera', scherza Favino. E che svizzera: Michelle Hunziker è bellissima e spigliata sul palco dell'Ariston, fasciata in un abito di velluto Armani Privé dalla scollatura ...

Perché Michelle Hunziker ha in mano un fiore bianco durante il Festival di Sanremo? : Il fiore sarà "il simbolo della lotta contro la violenza, le molestie e tutto quello che offende il mondo in generale. Sarebbe bello se l'iniziativa contagiasse anche i cantanti, se volessero anche ...

Perché Michelle Hunziker ha in mano un fiore bianco durante il Festival di Sanremo? : Scollatura profonda, paillettes a impreziosire le maniche, abito lungo di velluto nero, Michelle Hunziker entra in scena all'Ariston scendendo disinvolta la scala e richiamando subito i compagni di avventura all'ordine. In mano ha un fiore bianco, richiamo alla campagna 'Io sono qui' contro la violenza sulle donne, e lo mostra quando lancia il primo Big in gara in gara, Annalisa, "una donna, la prima a salire sul palco". Ma perché?Il ...

Pierfrancesco Favino/ Nel suo medley un brano di Eros Ramazzotti - ma Michelle Hunziker... (Sanremo 2018) : L'attore romano Pierfrancesco Favino condurrà, paer la prima volta, il 68esimo Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:43:00 GMT)

“E no eh - stai esagerando”. Sanremo - Michelle Hunziker tra le polemiche. Il pubblico non perdona alla bella svizzera quel particolare ‘fuori luogo’ che a molti non è affatto piaciuto. E sui social - tra una canzone e l’altra - fioccano le accuse : Il Festival di Sanremo è da poco iniziato ma a catalizzare le attenzioni di tutti sembra essere stata lei, Michelle Hunziker, teoricamente all’Ariston per affiancare con Pierfrancesco Favino il direttore artistico Claudio Baglioni ma di fatto, come è parso evidente fin dalla sua discesa sul palco attraverso i famigerati gradini, padrona assoluta di casa. Forse troppo, a giudicare dalle prime reazioni degli utenti sui social. Che la ...

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker della prima serata : Gli occhi degli amanti della parte più glamour del Festival di Sanremo si sono spalancati davanti a Michelle Hunziker, prima e unica donna dell’Ariston che affianca Claudio Baglioni e...

Michelle Hunziker bacia Tomaso Trussardi in diretta a Sanremo : Festival di Sanremo: Tomaso Trussardi sorpreso da Michelle Hunziker Michelle Hunziker è la madrina che accompagnerà Claudio Baglioni, come già precedentemente annunciato, durante il corso di Sanremo 2018. Il suo ingresso, con un abito total black, non è passato inosservato di fronte agli occhi del pubblico dell’Ariston e nemmeno dai telespettatori, così come la sua commozione, in diretta televisiva, non è sfuggita al numeroso popolo dei ...

Michelle Hunziker È INCINTA A SANREMO 2018?/ Dedica d'amore e bacio in diretta al Festival : MICHELLE HUNZIKER, alla vigilia del Festival di SANREMO, ha confermato la voglia di mettere in cantiere un altro figlio con il marito Tomaso Trussardi. (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 21:32:00 GMT)

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti prima serata : esordio in total black per Michelle Hunziker : Festival di Sanremo 2018, come si vestiranno i conduttori, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli Abiti delle serate.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 21:13:00 GMT)

Michelle Hunziker a Sanremo 2018 - il ritorno dopo 11 anni tra polemiche su Doppia Difesa e un cachet stellare : Michelle Hunziker a Sanremo 2018: dopo undici anni dalla sua prima e finora ultima conduzione della kermesse canora, la showgirl affiancherà Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino per questa 68ª edizione del Festival. La serata d’apertura è prevista per questo martedì 6 febbraio, ma i giorni precedenti l’inizio del Festival sono stati all’insegna delle polemiche per Michelle, attaccata prima da suo fratello e poi da Selvaggia Lucarelli, che ...

SANREMO 2018/ Abiti - vestiti e stilisti prima serata : i gioielli indossati da Michelle Hunziker : Festival di SANREMO 2018, come si vestiranno i conduttori, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli Abiti delle serate.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:46:00 GMT)

Sanremo2018 - Armani - Scervino e Alberta Ferretti : tutti gli outfit - personalizzati - che indosserà Michelle Hunziker : A Sanremo come agli Oscar: Michelle Hunziker ha scelto abiti eleganti anzi elegantissimi per il palco dell'Ariston creati appositamente per lei e adatti al festival che in quanto ad attenzione ...

Festival di Sanremo - sorpresa a Michelle Hunziker : ma a farla non è il marito : Sanremo 2018, sorpresa per Michelle Hunziker: il primo regalo ricevuto non lo manda Trussardi Siamo agli sgoccioli, mancano ormai poche ore all’inizio della prima puntata di Sanremo 2018. Gli occhi di tutti stasera saranno puntati sul palco dell’Ariston, concentrati sulle performance dei cantanti in gara ma non solo. Quello che ogni anno fa tanto discutere, […] L'articolo Festival di Sanremo, sorpresa a Michelle Hunziker: ma a ...

Michelle Hunziker : "Non sono incinta - ma dopo il Festival voglio un altro figlio" : 'Confermo che dopo il Festival vorrei un altro figlio, ma mi fa ridere il fatto che appena ho detto che avrei 'riaperto il cantiere' subito hanno scritto che sono incinta', inizia così la lunga ...