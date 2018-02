Metro C Roma | sull’annunciata apertura della fermata San Giovanni cala il “no comment”

Roma - metrò+ferrovia - A chi non piace la Metrovia? : Rivoluzionare la mobilità della Capitale, ora allo sfascio, avvicinandola agli standard europei. Come? Attraverso la realizzazione di sei nuove linee ricavate sul percorso urbano dei convogli regionali. Una circle line con 32 nuove fermate e 21 nodi di scambio, per rendere più veloce il passaggio dalla metropolitana alla ferrovia (e viceversa) con gallerie pedonali protette e dotate di lunghissimi tapis roulant. Può sembrare solo un sogno in una ...

“Correte - correte!”. Choc e momenti di terrore nella Metro di Roma. È successo in una delle stazioni più frequentate della Capitale. I soccorsi subito sul posto : Tragedia stamani a Roma nella stazione Barberini della metro. Un militare si è suicidato con un colpo di pistola alla testa dopo essersi chiuso in bagno. A quanto si apprende l’uomo, un caporalmaggiore del reggimento dei Bersaglieri era in servizio con un collega, intento a vigilare sul flusso di utenti in entrata e in uscita dai tornelli della linea A della metro nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’ per la ...

Militare si suicida nel bagno della stazione Barberini della Metro a Roma : Un Militare del reggimento bersaglieri si è suicidato sparandosi nel bagno di servizio della stazione Barberini della metro A di Roma. Il Militare, un caporalmaggiore, era in servizio in quel momento.La stazione della metro è stata chiusa per i rilievi. Sul posto i carabinieri del VII nucleo investigativo e della compagnia Roma Centro.