Mercedes presenta la nuova Classe A

F1 - presentazioni squadre 2018 : ufficializzate tutte le date. Calendario completo - programma e orari. Attesa per Ferrari e Mercedes : Il 25 marzo sarà il 1° giorno di scuola per il Mondiale 2018 di F1. A Melbourne (Australia), come è ormai consuetudine, si darà inizio alle danze e la curiosità sulle nuove monoposto di questo campionato è decisamente alta. La FIA ha reso note le date delle presentazioni ufficiali dei team che prenderanno parte all’avventura iridata. Alcune di esse erano già note, come quella della Ferrari e della Mercedes il 22 febbraio (con la Rossa che ...

Mercedes Classe A - Alle 19 segui in diretta la presentazione - LIVE : Mancano poche ore, ormai, alla presentazione della nuova Mercedes-Benz Classe A. seguite con noi l'unveiling in diretta da Amsterdam. Debutto ufficiale. Il debutto in società della compatta della Stella avverrà a marzo, al Salone di Ginevra e, quasi in contemporanea con la rassegna internazionale svizzera, saranno aperti gli ordini.

Presentazioni F1 2018 : le date ufficiali di Mercedes - McLaren e Toro Rosso : ... mentre la nuova Mercedes W09 sarà poi svelata con una presentazione che sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale del Team tedesco. Il giorno successivo, giovedì 23 febbraio , sarà la volta ...

F1 - Calendario Presentazioni Scuderie 2018 : tutte le date delle nuove monoposto. Ferrari e Mercedes insieme! : Siamo nel pieno dell’inverno ma la stagione della Formula Uno si avvicina a grandi passi. Il Mondiale scatterà a fine marzo, questo è il momento in cui si realizzano le vetture e poi si presentano ai media e al pubblico. In attesa dei test che ci sveleranno il potenziale delle varie monoposto, potremo gustarci Di seguito il Calendario delle Presentazioni delle varie Scuderie con tutte le date in cui vedremo da vicino le monoposto per il ...

F1 : la Mercedes "copia" la Ferrari - presentazione il 22 febbraio : La Casa tedesca ha comunicato la data, il Cavallino l'aveva scelta da un mese. Il Mondiale si gioca anche così

Formula 1 - arriva la Mercedes : presentazione il 22 febbraio - come la Ferrari : Confermati ovviamente i piloti, il capione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La W09, così si chiama la monoposto, sarà svelata a Silverstone il 22 febbraio. presentazione sul web La ...

F1 - la Mercedes si presenta il 22 febbraio : TORINO - Tramite i suoi account social, la Mercedes ha annunciato la data della presentazione della nuova monoposto che tenterà di dare l'assalto al nuovo Campionato del Mondo con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La W09, questa la sigla della macchina di quest'anno, sarà svelata al pubblico e agli addetti ai lavori a Silverstone il 22 febbraio, lo stesso giorno della ...

Mercedes-AMG E 53 4Matic+<br> - Presentata a Detroit in versione Coupé e Cabriolet : Accanto alla CLS, allo stand Mercedes al Salone di Detroit sono esposte anche le nuove AMG E 53 4Matic+ nelle varianti Coupé e Cabriolet. Il cuore pulsante di questi due modelli è il nuovo sei cilindri in linea di 3.0 litri turbocompresso con sistema EQ Boost da 435 CV e 520 Nm, abbinato alla trazione integrale 4Matic+ e cambio automatico Speedshift Dct AMG a nove marce. La Casa dichiara 250 km/h di punta massima autolimitati (270 km/h con il ...

Mercedes-AMG E 53 4Matic+ <br> - Presentata a Detroit in versione Coupé e Cabriolet : Accanto alla CLS, allo stand Mercedes al Salone di Detroit sono esposte anche le nuove AMG E 53 4Matic+ nelle varianti Coupé e Cabriolet. Il cuore pulsante di questi due modelli è il nuovo sei cilindri in linea di 3.0 litri turbocompresso con sistema EQ Boost da 435 CV e 520 Nm, abbinato alla trazione integrale 4Matic+ e cambio automatico Speedshift DCT AMG a nove marce. La Casa dichiara 250 km/h di punta massima autolimitati (270 km/h con il ...

Mercedes Classe G - Presentata la nuova generazione : Dopo una serie di teaser ecco finalmente svelata, al Salone di Detroit, l'attesa nuova generazione della Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca ha sfruttato l'immagine di uno dei suoi modelli simbolo, nato nel 1979 e continuamente evoluto, lavorando al design in maniera apparentemente impercettibile. In realtà ogni singolo componente del progetto è stato aggiornato, portando la fuoristrada tedesca al top per tecnologia, prestazioni, ...

Mercedesz Henger presenta il suo nuovo fidanzato : Mercedesz Henger ha finalmente trovato la felicità in amore e ospite a “Pomeriggio Cinque”, ha infatti confessato di essere fidanzata da nove mesi con Leonardo. I due vivono insieme a Roma e il rapporto sembra andare a gonfie vele, tanto che la figlia di Eva è già proiettata al primo anniversario: “Se resistiamo, il prossimo aprile festeggiamo un anno!”. Dopo la fine della relazione con Sergio Arcuri (fratello di Manuela) ...

Mercedes-AMG presenta l'app Race Scout : un hub online per piloti : Dove e quando è impegnato un determinato team? Chi ha bisogno di nuovi piloti? Quale pilota ha sufficiente esperienza ed è alla ricerca di nuovi impieghi? E come possono entrare in contatto nel modo migliore i team manager interessati...