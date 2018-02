Mercedes-Benz - Partenza sprint per le vendite nel 2018

Mercedes-Benz - Dietro le quinte della nuova Classe A : Allora, com'è la nuova Mercedes-Benz Classe A? Immaginatevi un'evoluzione di quella attuale, che nel 2012 aveva aperto la strada del format della due volumi di taglio sportivo. Più altro. Molto altro. Design più affilato e riuscito, maggiore spazio all'interno, un sistema multimediale con intelligenza artificiale, tantissimi sistemi di assistenza alla guida, nuove motorizzazioni. Insomma, un modello cresciuto in tutto, ma anche così non sarete ...

Mercedes-Benz Classe A<br> - Tolti i veli dalla nuova generazione : Con la nuova generazione della Classe A, la Mercedes-Benz intende rivoluzionare la propria gamma a partire dal basso. Già dal primo sguardo, infatti, si intuisce immediatamente la mole di novità che esordiranno su questo modello. Limpostazione estetica è stata totalmente rivisitata, pur integrando svariati richiami al modello uscente, così come quella meccanica e tecnologica: la A porta al debutto un nuovo motore 1.3 turbo, inediti sistemi di ...

Mercedes-Benz - Prorogato l'ecobonus per sostituire i vecchi diesel : La Mercedes-Benz rilancia la campagna ecobonus e incrementa il vantaggio economico per il cliente. Fino al 31 marzo, infatti, offre un contributo di 4.000 euro (prima era 2.400 euro) a chi decide di sostituire la sua vettura a gasolio da Euro 1 a Euro 4 acquistando un modello della Stella equipaggiato con motori ibridi, elettrici oppure diesel e benzina Euro 6.Permuta e rottamazione. La vecchia auto a gasolio da Euro 1 a Euro 3 (di ogni ...

Mercedes-Benz Classe A - I fari si mostrano in nuovi teaser : La Mercedes-Benz continua l'opera di teasing che accompagnerà il debutto, fissato per il 2 febbraio, della nuova generazione della Classe A. Dopo aver mostrato alcuni dettagli del design della carrozzeria e degli interni, la Casa di Stoccarda ha diramato un breve filmato e due immagini che mettono in evidenza i nuovi gruppi ottici e altri particolari che andranno a caratterizzare la quarta generazione della segmento C tedesca. Firma Led. Insieme ...

Mercedes-Benz - La prima foto teaser della nuova Classe A : Sarà svelata in anteprima mondiale ad Amsterdam il 2 febbraio (debutto live anche su internet) e la Mercedes scalda latmosfera con le prime immagini: una foto teaser del frontale, nel quale si vedono bene i nuovi fari con la firma dei Led accesi. Daltra parte, la nuova Classe A è un modello di quelli davvero molto importanti, visto che sostituirà una bestseller che ha contribuito in modo decisivo a ringiovanire e trasformare limmagine della Casa ...

Mercedes-Benz Classe G - Prime immagini delle AMG Line e Night Package : Dopo aver presentato la nuova generazione della Classe G al Salone di Detroit, la Mercedes-Benz ha diramato le Prime informazioni riguardo alle varie versioni che andranno a popolare i listini di questo modello. La fuoristrada arriverà presto sul mercato in vari allestimenti, alcuni dei quali saranno personalizzabili con le dotazioni dei pacchetti AMG Line e Night Package.Assaggio di G 63. In attesa del debutto delle immancabili versioni AMG, le ...

Mercedes-Benz CLA - Primo avvistamento della nuova generazione : L'offerta delle compatte della Stella è destinata ad ampliarsi molto rapidamente e proprio per questo i vari modelli si dovranno differenziare in maniera netta. La Mercedes-Benz CLA, appena immortalata in una delle sue prime uscite sulle nevi del nord Europa, crescerà rispetto al passato distinguendosi dalla più compatta Classe A Sedan tanto pe le dimensioni, quanto per l'estetica.Baby CLS. Le prime foto spia della nuova generazione della ...

Mercedes-Benz GLB - Al via i collaudi per la nuova Suv : Anche i prototipi della Mercedes-Benz GLB si spostano in Scandinavia per i consueti collaudi invernali. A pochi giorni dai primi avvistamenti dei muletti in terra tedesca, torniamo quindi a parlare della inedita Suv che allargherà ulteriormente la famiglia dei modelli derivati dalla Classe A.Camuffature pesanti. Il prototipo delle foto odierne è sostanzialmente identico a quello già immortalato: oltre al curioso oblò realizzato per confondere le ...

Mercedes-Benz EQ C - Su strada il prototipo della Suv elettrica : Secondo le informazioni in nostro possesso queste sono le prime foto spia in assoluto della Suv elettrica della gamma EQ, il brand creato dalla Mercedes-Benz per i propri esemplari a batteria. Sarà proprio questo modello, denominato EQ C, ad arrivare per primo sul mercato nel 2019.La prima Suv elettrica EQ. La EQ C, che in Norvegia è già prenotabile online con un versamento di 2.000 euro, deriva dalla Generation EQ Concept svelata nel ...

Mercedes-Benz Classe G 2019 - il mito si rinnova : Ha preso il via, in queste ore, il Salone di Detroit 2018 e non sono mancati i primi fuochi d’artificio. La Casa della Stella, ad esempio, ha rotto gli indugi togliendo i veli all’ultima edizione di una delle vetture più iconiche, presenti fra i suoi listini: la Mercedes-Benz Classe G 2019. Per questa auto, i tecnici di Stoccarda hanno compiuto un profondo lavoro di rinnovamento, riuscendo, al contempo, a non stravolgere un progetto ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovo avvistamento della monovolume : Ormai mancano solo poche settimane al debutto della nuova generazione della Classe A: a marzo, al Salone di Ginevra, la Mercedes-Benz svelerà la nuova compatta basata sulla piattaforma modulare a trazione anteriore MFA2. Nei mesi successivi al debutto della hatchback, sul mercato europeo arriveranno anche altri modelli basati sullo stesso telaio della compatta: tra questi vi saranno la nuova Suv GLB e la monovolume Classe B, appena avvistata ...

Mercedes-Benz - La prossima Classe S avrà la guida autonoma di livello 3 : Abbiamo un grande impegno per lelettrificazione di tutta la gamma: comprese le ibride plug-in avremo cinquanta modelli entro il 2022, come abbiamo già reso noto. E la nuova Classe G, ha dichiarato al Salone di Detroit la direttrice vendite e marketing di Mercedes-Benz, Britta Seeger, sarà una di queste.La Mercedes-Benz, come tutti i costruttori e quelli con modelli di grossa cilindrata più di altri è in corsa contro il tempo per centrare i ...

Mercedes-Benz Classe G - Zetsche : "Sarà anche elettrificata" : La nuova Classe G sarà anche elettrificata: lo ha detto lad di Daimler, Dieter Zetsche, nel corso della presentazione di quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata la seconda generazione della leggendaria fuoristrada tedesca. Cambiare senza farlo vedere. Presentata nel 1979 nella sua versione originale, torna sotto i riflettori alledizione 2018 del Salone di Detroit. Con una formula che ha pochi precedenti non solo a Stoccarda, ...

Mercedes-Benz GLS - La Grand Edition è in arrivo a Detroit : Tra le novità che la Mercedes-Benz presenterà in occasione del Salone di Detroit ci sarà anche la GLS Grand Edition, evoluzione nordamericana dell'omonima versione presentata negli scorsi mesi anche in Europa. I dettagli che differenzieranno il nuovo allestimento esclusivamente realizzato per gli Stati Uniti saranno molti e spazieranno dai cerchi di lega con misure fino a 21" ai rivestimenti interni di pelle Nappa.Tutta pelle. Sul mercato a ...