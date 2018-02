Meghan Markle | parlava di Harry con un nome in codice sul set di “Suits”

Meghan Markle e il Principe Harry/ Matrimonio con la zia Sarah Ferguson? : Meghan Markle e il Principe Harry sono alle prese con la complicata lista degli invitati per il loro prossimo Matrimonio, il giovane erede vorrebbe anche la zia Sarah Ferguson?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:19:00 GMT)

“L’ha fatto solo per Kate Middleton”. Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta. E (forse) smentisce coi fatti il gossip sulla rivalità tra cognate. Stessa sera ma eventi diversi : il gesto dell’attrice - dopo mesi di rumor - è un vero colpo di scena : Kate Middleton e Meghan Markle, alla faccia della rivalità di cui parlano da sempre i giornali! Non sono ancora diventate cognate e, checché ne dicano gli ‘esperti’, non è dato sapere se sono diventate o diventeranno amiche quando lei, il prossimo 19 maggio, entrerà ufficialmente a far parte della royal family. Come detto, da quando l’attrice canadese ha iniziato a frequentare il principe Harry si parla di maretta con la ...

Meghan Markle in giacca e pantaloni per il suo primo evento ufficiale (per non far sfigurare Kate) : Hanno scelto un abito dello stesso stilista, Alexander McQueen: Meghan Markle un completo nero con camicia bianca, Kate Middleton un vestito lungo sui toni del rosa, impreziosito da gioielli. Dietro alla scelta stilistica della futura moglie del principe Harry, però, non si nasconderebbe soltanto un semplice fatto di gusto: secondo i media inglesi, la futura sposa non avrebbe voluto "sminuire" la cognata Kate Middleton che, durante la ...

«Suits» : Katherine Heigl al posto di Meghan Markle : Meghan Markle, fatti in là. Al posto della futura moglie del principe Harry e del collega Patrick J. Adams arriva Katherine Heigl. La ex Izzie di Grey’s Anatomy entrerà nel cast di Suits a partire dall’ottava stagione, la prima che andrà in onda senza i personaggi di Rachel e Mike. Dopo l’addio dei due attori, che lasceranno il legal drama alla fine della settima stagione (dal 5 febbraio su Premium Stories), il canale Usa ...

La prima «notte» di Meghan Markle e Harry : Metti una sera a Londra. Meghan Markle, 36 anni, e Harry del Galles, 33, hanno partecipato al loro primo impegno «serale» da coppia. Alla Goldsmiths’ Hall di Londra, i due sono arrivati – come sempre – mano nella mano. E l’ex attrice di Suits ha scelto un completo nero dal taglio maschile (firmato Alexander McQueen) e tacchi vertiginosi. LEGGI ANCHEMeghan, Harry e quell'appuntamento al buio L’occasione per il ...

Meghan Markle : Priyanka Chopra dice la sua sull’ipotesi damigella al matrimonio dell’amica : Gli inglesi sono un popolo di scommettitori e si punta anche sul ruolo di damigella d’onore ai Royal Wedding. Priyanka Chopra è la più quotata dai bookmaker per affiancare Meghan Markle quando dirà sì al principe Harry. L’attrice ha detto la sua sui rumors e ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″] Il Principe Harry e Meghan Markle si sposeranno nella cappella di San Giorgio del ...

Suits rinnovato per un’ottava stagione : i dettagli sull’addio a Meghan Markle e Patrick J. Adams : Suits rinnovato per un'ottava stagione: il legal drama di USA Network continuerà anche senza Patrick J. Adams e Meghan Markle, che hanno già annunciato l'addio alla serie mesi fa. Confermati nella prossima stagione Gabriel Macht, Sarah Rafferty e Rick Hoffman, così come il nuovo ingresso nel cast Dulé Hill (che interpreta Alex Williams). Adams e la Markle lasceranno la serie nel finale della settima stagione, mentre l'ex star della serie Gina ...

Meghan Markle è pronta a rompere il protocollo durante le nozze - per amore del padre : Meghan Markle potrebbe chiedere una modifica al rigido protocollo reale della festa di nozze con il principe Harry, in calendario il 19 maggio prossimo nel castello di Windsor, e tenere un breve discorso in prima persona durante il ricevimento. Lo ipotizza il Sunday Times.In teoria, al momento del banchetto, dovrebbe esserci solo il tradizionale 'best man speech', il discorso del testimone dello sposo, e quello del padre della sposa, chiamati a ...

Il principe Harry e Meghan Markle cercano un assistente e vorrai candidarti subito : Sei un mago dei social, adori viaggiare e hai un debole per la Corona? Il principe Harry e Meghan Markle hanno un lavoro per te: stanno cercando un assistente per la comunicazione! Nell’annuncio comparso su Linkedin, pubblicato dalla Royal Household, si offrono 12 mesi di contratto con base a Buckingham Palace e la possibilità di viaggiare nel Regno Unito e nel mondo per “dare supporto durante importanti visite“. E ancora: ...

Meghan Markle la sua dieta fa impazzire i cuochi della famiglia reale : La futura sposa del principe Harry rischia di mandare in crisi i cuochi della famiglia reale, a cominciare dalla prima colazione, sana e sostanziosa ma anche impegnativa. Meghan Markle ha una dieta decisamente lontana dalla cucina tradizionale britannica, quella a cui è abituata. Meghan Markle non ha mai rinunciato ad una dieta sana e agli esercizi di fitness e yoga (sua madre è un’ex insegnante proprio di questa specialità) e per ...