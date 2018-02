Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini | niente nozze

JUVENTUS SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

Massimiliano Allegri e la verità sul matrimonio con Ambra Angiolini : Sarà stata la gioia per aver trionfato sul Sassuolo per 7 a 0, ma Massimiliano Allegri, intervistato all’interno della trasmissione di Rai Sport 90° minuto, ha parlato anche del chiacchierato anello comparso al suo dito di recente. Tutto è iniziato, infatti, quando l’allenatore della Juventus si era presentato a una conferenza stampa con una fedina che aveva subito scatenato gossip circa un presunto matrimonio con la compagna Ambra ...

Convocati Juventus - brutte notizie per il tecnico Massimiliano Allegri : Convocati Juventus, brutte notizie per il tecnico Massimiliano Allegri – Terminata la rifinitura della vigilia a Vinovo, Mister Allegri ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per la gara di domani della Juventus contro il Sassuolo (kick-off ore 15, Allianz Stadium). Presente Bernardeschi mentre risulta pesantissima l’assenza di Douglas Costa, positivo nelle ultime prestazioni. 1 Buffon 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano?/ Il gossip impazza e si parla di nozze in primavera... : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri pronti al matrimonio dopo l'anello di fidanzamento e le presentazioni ufficiali in famiglia? E se fosse stato già celebrato in gran segreto?(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:34:00 GMT)

Massimiliano Allegri e Ambra - c'è aria di nozze. L'indizio : Non si arrestano i rumors attorno alla storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Da quando sono usciti allo scoperto, la scorsa estate, l'allenatore...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri/ L'attrice incinta? Baci hot per strada : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri continuano a regalare soddisfazioni ai fan tra carezze, Baci in strada e notti in albergo, le nuove foto confermano il loro grande amore(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:42:00 GMT)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : baci hot per strada : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juve da mesi frequenta l'attrice e a quanto pare la passione non è finita. I paparazzi di Oggi hanno beccato la coppia durante un'uscita per le vie di Cerveteri. Lì, il tecnico ha raggiunto l'attrice dopo gli allenamenti. Allegri ha così conosciuto il padre di Ambra, Alfredo. Poi, sempre il tecnico bianconero, ha accompagnato ...