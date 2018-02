Martedì e Giovedì Grasso | ecco il significato e perché si chiamano così

Quando è Carnevale 2018 : date vacanze a scuola - Giovedì e Martedì Grasso : Quando inizia Carnevale? In molti se lo stanno domandando, specie gli studenti, per i quali sono previsti alcuni giorni di vacanza in alcune delle regioni d’Italia. Purtroppo, però, non tutti gli alunni avranno l’opportunità di restare a casa da scuola per qualche giorno. In realtà sono pochi i bambini e i ragazzi che non andranno a lezione. Gli uffici scolastici regionali hanno dato comunicazione al Miur in merito alle date di chiusura degli ...