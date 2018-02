Martedi 6 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 6 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 6 febbraio 2018: Angela (Claudia Ruffo) è sempre più in ansia per la sua amica Valentina (Maria Chiara Augenti). Luca (Marco Basile), nel frattempo, chiede aiuto a Franco (Peppe Zarbo) riguardo ai suoi problemi di lavoro… Sempre più tormentato da papà Renato (Marzio Honorato), Niko Poggi (Luca Turco) torna allo studio Navarra… ma ci saranno delle condizioni! Marina (Nina ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 6 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 6 febbraio 2018: Katie (Heather Tom) viene finalmente discolpata dall’accusa di aver sparato a Quinn Fuller (Rena Sofer). Quinn crede Katie colpevole e va a casa della donna per cercare delle prove Quinn si mbatte per la prima volta in Sheila Carter (Kimberlin Brown), appena riapparsa dal passato. Ma cosa vuole la donna? Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su BEAUTIFUL. Ecco ...

Le previsioni meteo per martedì 6 febbraio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni meteo per martedì 6 febbraio appeared first on Il Post.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : tanta neve in arrivo sull’Italia tra Lunedì 5 e Martedì 6 Febbraio - fin in pianura al Nord : Allerta Meteo – Un sistema di correnti in quota, moderatamente instabile, raggiungerà nelle prossime ore le regioni Nord-occidentali del nostro Paese, dando luogo a precipitazioni nevose anche a quote basse specie sul piemonte centro-meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2018: Beatriz Dos Casas ritorna a casa dopo aver fatto recapitare a Matias Castaneda una lettera d’addio… Hernando è molto in ansia per la visita di un possibile socio, Aquilino Benegas. Beatriz conosce subito la new entry, che non resta affatto indifferente al fascino della ragazza… Francisca spiega a Mauricio che vuole prendere tutti in giro per raggiungere ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 412 di Una VITA di lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2018: Pablo e Leonor si separano: si ritroveranno a Malaga e prenderanno la nave per il Marocco. Celia sviene per strada e Cruz la soccorre. Huertas dice a Felipe che sua moglie ha tentato di ricattarla, ma il legale difende Celia. Simon prepara gli inviti per la festa di presentazione della famiglia Valverde ai vicini. Elvira, pensando che sia un sotterfugio per presentarla ...

Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per martedì 6 febbraio è stato rimandato : Lo sciopero di 8 ore dei treni di Trenord previsto per martedì 6 febbraio è stato rimandato. Il sindacato di categoria Orsa, che aveva indetto lo sciopero, non ha ancora reso nota la nuova data. Trenord, società che opera nel trasporto ferroviario The post Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per martedì 6 febbraio è stato rimandato appeared first on Il Post.

Martedì 6 febbraio ci sarà uno sciopero dei treni di Trenord : Martedì 6 febbraio ci sarà uno sciopero dei lavoratori di Trenord, società che opera nel trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Potrebbero esserci ritardi, variazioni o cancellazioni nella programmazione dei treni gestiti da Trenord, che sono molto frequentati dai pendolari in arrivo The post Martedì 6 febbraio ci sarà uno sciopero dei treni di Trenord appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario martedì 20 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Ci avviciniamo verso la fase finale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. martedì 20 febbraio verranno assegnati cinque titoli e l’Italia si aggrappa alla staffetta femminile di short track con Arianna Fontana ma anche alla staffetta mista di biathlon che ci regalò il bronzo quattro anni fa, sperando in gradite sorprese da Cappellini/Lanotte nella danza e da Alessandro Pittin nella combinata nordica. Di seguito il Calendario, il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario martedì 13 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Non c’è tempo per rifiatare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e infatti martedì 13 febbraio sarà davvero senza sosta con ben 9 titoli in palio. Divertimento assicurato e tanto spettacolo su neve e ghiaccio in Corea del Sud, ci sarà davvero di tutto e ogni palato potrà deliziarsi con le discipline predilette. Lo sci alpino sarà impegnato con la combinata maschile, Arianna Fontana cerca il colpaccio sui 500m nello short track, in ...

Isola dei famosi 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : dal 13 febbraio si slitta al martedì - ecco perchè : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:33:00 GMT)