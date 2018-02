Marchei e Hotarek | il sogno s' è avverato | ' Vogliamo scatenare il pubblico di Pyeongchang'

Pattinaggio artistico - Valentina Marchei e Ondrej Hotarek in forma per le Olimpiadi : “Vogliamo pattinare per il pubblico e fare vedere lo spirito italiano” : ESCLUSIVA OA SPORT – Per Valentina Marchei e Ondrej Hotarek quella di PyeongChang 2018 sarà la seconda partecipazione alle Olimpiadi, la prima insieme come coppia di artistico; Valentina infatti conquistò nel singolo un buon undicesimo posto a Sochi 2014, stessa posizione raggiunta da Ondrej in coppia con Stefania Berton. Inutile negarlo, quella di Marchei-Hotarek è una vera e propria favola sportiva: nell’estate del 2014 infatti, quasi ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo l’esibizione di Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek nel Gala finale : Se la giornata di ieri ha assegnato le ultime medaglie dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, la rassegna continentale moscovita si è conclusa quest’oggi con il classico Exhibition Gala. Quinti classificati nella prova delle coppie d’artistico, gli azzurri Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek hanno presentato la loro versione di Barbie Girl degli Aqua. giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma libero di Marchei-Hotarek : Valentina Marchei ed Ondrej Hotarek si sono piazzati al quinto posto nelle coppie d’artistico agli Europei di Mosca 2018. I due azzurri erano quarti dopo il programma corto ed hanno perso una posizione dopo il programma libero, sfiorando il primato personale (132.31 punti, con 65.39 per gli elementi tecnici e 66.92 per le componenti del programma). Il punteggio totale, però, rappresenta comunque il miglior della carriera, con ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : tripletta russa nelle coppie d’artistico - rimonta di Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov. Quinto posto per Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : La seconda giornata Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevedeva lo svolgimento del programma libero delle coppie d’artistico, con relativa assegnazione delle medaglie continentali della specialità. A confermarsi in vetta alle gerarchie continentali è stata la coppia russa composta da Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, già vincitrice lo scorso anno ad Ostrava e medagliata di bronzo nelle due precedenti edizioni. Solo quinti ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : al via il programma libero delle coppie. Della Monica e Guarise confermano il piazzamento. Marchei ed Hotarek perdono una posizione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma corto di Marchei-Hotarek : Valentina Marchei e Ondrej Hotarek si trovano attualmente in quarta posizione dopo lo short program dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena sul ghiaccio della Megasport Arena di Mosca. La coppia allenata da Franca Bianconi, Rosanna Murante e Dmitri Savin ha pattinato un primo segmento di gara energico eseguito senza particolari sbavature: molto bene il triplo salchow in parallelo, così come il triplo twist ...

Europei : Marchei-Hotarek quarti dopo il corto. Rizzo 6° con primato : "Pattinare qui a Mosca è davvero una grande emozione perché in Russia c'è una passione particolare per il nostro sport e si percepisce – ha detto Matteo Rizzo a fine gara -. Sono riuscito a eseguire ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : i francesi James-Cipres conducono la gara dopo lo short program. Marchei-Hotarek sfiorano il podio : La prima giornata di gare dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena sul ghiaccio della Megasport Arena di Mosca, si è conclusa con lo short program delle coppie di artistico. I francesi Vanessa James e Morgan Cipres si trovano attualmente in testa alla classifica dopo un primo segmento di gara pattinato senza alcun tipo di incertezze sulle note di “Make it rain” di Ed Sheeran. La coppia allenata ...

