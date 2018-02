Marcello Dell’Utri sta male ma per i giudici deve rimanere in carcere

Marcello Dell’Utri resta in carcere : L’ex esponente di Forza Italia sta scontando 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I suoi avvocati avevano richiesto gli arresti domiciliari ospedalieri

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha deciso che Marcello Dell'Utri rimarrà in carcere : Il tribunale di sorveglianza di Roma non ha accolto la richiesta degli avvocati di Marcello Dell'Utri – uno dei fondatori di Forza Italia, oggi in carcere a Rebibbia (Roma) per una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa – di

Processo Trattativa - procura chiede 12 anni per Marcello Dell’Utri e 15 per il generale Mario Mori : Al Processo per la Trattativa Stato mafia la procura di Palermo ha chiesto 12 anni per l’ex senatore Marcello Dell’Utri e 15 per il generale dei carabinieri Mario Mori. Chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell’Arma accusati: Antonio Subranni, prima di Mori al comando del Raggruppamento Speciale dei carabinieri, e Giuseppe De Donno. L'articolo Processo Trattativa, procura chiede 12 anni per ...

Aldo Miccichè - morto il faccendiere della ‘ndrangheta che fece da tramite tra la cosca Piromalli e Marcello Dell’Utri : “Morte del reo”. Con il decesso di Aldo Micciché, avvenuto in ospedale nelle settimane scorse, si è chiuso così l’ultimo stralcio del processo “Cento anni di storia” contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Arrestato a Caracas, in Venezuela, nel luglio del 2012 dopo quattro anni di latitanza, Micciché era ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria un faccendiere di professione, l’uomo dai mille volti che avrebbe fatto da ...

Marcello Dell’Utri - la procura generale di Caltanissetta chiede la sospensione della pena per l’ex senatore : La procura generale di Caltanissetta ha chiesto la sospensione della pena per l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. L’istanza è stata presentata nel corso del giudizio di revisione avviato su richiesta della difesa dell’imputato davanti alla corte d’appello nissena, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato ...

Marcello Dell’Utri martire (e forse santo) – L’istantanea di Antonello Caporale : È in corso la settimana di celebrazione per l’elevazione alla santità di Marcello Dell’Utri e un ciclo di preghiere per commemorarne il martirio. Come è noto il teologo Gianfranco Micciché ha rivelato – suffragando l’affermazione con circostanze e dati – che la Corte di Cassazione non può sostituirsi a Dio, l’unico che – in teoria – dovrebbe giudicare sul bene e sul male. Vittorio Sgarbi, autore, tra le altre mille cose, ...

Marcello Dell'Utri resta in carcere. Tribunale di Sorveglianza non accoglie istanza difesa : Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di sospensione della pena presentata dai legali dell'ex senatore Marcello Dell'Utri che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. I legali avevano motivato la richiesta sulla base delle cattive condizioni di salute del detenuto.