Mara Venier | chi è l' uomo che la lasciò? A Bianca Atzei | “Max Biaggi? Di te pensa”

Cecilia Capriotti/ Mara Venier la critica : "La tua è stata un'uscita infelice" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, la naufraga solleva diverse contestazioni tra cui anche Filippo Nardi che l'ha accusata di essere una vera e propria scansafatice nel gruppo. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi : interviene Mara Venier : Max Biaggi, Bianca Atzei piange in diretta: le parole di Mara Venier Durante la diretta di stasera de L’Isola dei Famosi Bianca Atzei ha parlato per la prima volta del suo ex Max Biaggi, non riuscendo a trattenere le lacrime. In diretta a consolare la naufraga è intervenuta anche Mara Venier. Bianca ha esordito il suo discorso chiedendo scusa ai suoi genitori, perchè sapeva che non volevano vederla in quella situazione: “Scusatemi ...

Isola - Mara Venier contro le naufraghe : “Vi prendete a brutte parole - non è bello!" : I litigi tra le naufraghe in nomination Nadia, Rosa e Francesca hanno movimentato la settimana appena trascorsa. Le battute pesanti e gli epiteti lanciati l’una contro l’altra non sono passate in sordina, motivo per cui...

Isola dei famosi - Mara Venier interrompe Alessia Marcuzzi in diretta : 'Fammi fare gli auguri a Fabrizio Frizzi' : 'Alessia, Alessia, Alessia!'. Fuori programma all' Isola dei famosi . La conduttrice Alessia Marcuzzi ha appena finito di ricapitolare il 'caso Francesco Monte', con l'accusa di droga e la sua auto-...

Gossip - alta tensione tra Mara Venier e Simona Ventura : Il raggiungimento della pace in casa Carraro appare ancora come una chimera; protagoniste principali dei conflitti tra Nicola Carraro, patron di Rizzoli, e il figlio Gerò sono le relative consorti, cosa che di per sé non farebbe notizia se non fosse che le due donne in questione sono Mara Venier, moglie di Carraro senior dal 2006, e Simona Ventura, compagna ufficiale di Gerò ormai da diversi anni e già da tempo in odore di nuovi fiori d'arancio. ...

Mara Venier difende il marito su Instagram e al commentatore risponde : “Fatti i ca*** tuoi - stronzo” : Sembrano davvero lontani i tempi in cui Mara Venier e Simona Ventura erano amiche per la pelle. Basta fare una semplice ricerca su Google per trovare innumerevoli foto di archivio delle due regine della televisione abbracciate, sorridenti, felici e spensierate insieme. Poi, con il passare del tempo, qualcosa si è rotto. Le due da semplici amiche sono diventate parenti acquisite: Mara si è sposata con l’ex produttore cinematografico Nicola ...

Mara Venier furiosa su Instagram : Mara Venier perdere la calma. È iniziato tutto quando suo marito Nicola Carraro ha pubblicato un post per celebrare il compleanno e per ringraziare tutte le persone che ha accanto, tra cui la moglie Mara, le due figlie, i due nipoti e gli amici di tutto il mondo. All’elenco però sembra mancare il figlio, Gerò Carraro, attuale compagno di Simona Ventura. Questo dettaglio non è sfuggito a un utente di Instagram, che ha subito criticato il post: ...

